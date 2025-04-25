شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عملة "بتكوين"تسجل ارتفاعا يتجاوز 93 ألف دولار مع تزايد التفاؤل بتحقيق مكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت قيمة عملة "بتكوين" ارتفاعا تجاوز 93 ألف دولار خلال التداولات الآسيوية اليوم (الجمعة)، حيث أشار المتداولون إلى تزايد التفاؤل بتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.

كما شهدت العملات المشفرة الرئيسية تغيرًا طفيفًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث استقرت الأسواق بعد ارتفاع، ثم عمليات جني أرباح في وقت سابق الأسبوع الجاري.

ومن بين العملات الرئيسية الرقمية، استقر سعر عملتي "الريبل" و"بي إن بي"، بينما ارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 2%، وزادت قيمة كل من عملتي "دوجكوين" و"إيه دي إيه" ADA بأكثر من 4%، وتقدمت قيمة عملة "شيبا إينو" بنسبة 5%.



كما حقق مؤشر CoinDesk 20 واسع النطاق، الذي يتتبع أكبر الرموز من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.2%.



وقالت شركة "كيو سي بي كابيتال"، إحدى أكبر مكاتب تداول الخيارات للأصول الرقمية، إن التفاؤل يزداد في السوق مع ثبات سعر "بتكوين" فوق 90 ألف دولار، مضيفة أن المتداولين يراهنون على أن سعرها سيتجاوز 95 ألف دولار بحلول أواخر أبريل الحاري أو مايو المقبل.



ومع ذلك، من المحتمل أن يستقر سعر عملة "بتكوين" في نطاق ضيق يتراوح بين 90 ألف و94.5 ألف دولار أمريكي، مع تراجع المخاطر الكلية مؤقتًا وتهدئة التوترات التجارية، وفقًا لما ذكرته الشركة، مشددة على توخي الحذر، مع اعتماد معنويات السوق هلى عوامل الاقتصاد الكلي.