شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنهى اختيار موقع متاجرها الجديدة فى نويدا وبونى وسط توسعها فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث إن شركة آبل حددت مواقع متاجرها الجديدة في الهند في إطار سعيها لتوسيع نطاق عملياتها فى قطاع التجزئة، ووفقًا للتقرير تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها كوبرتينو، لافتتاح متجرها الثالث في البلاد.

وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير بأنه تم تحديد موقع متجر آبل الرابع في الهند في مركز كوبا مول بمدينة بوني ، علاوة على ذلك يُقال إن الشركة تخطط لافتتاح متجرين إضافيين، ليصل إجمالي عدد متاجر آبل في البلاد إلى ستة متاجر.

مواقع متاجر Apple الجديدة في الهند

وقد أفادت صحيفة فاينانشال إكسبريس، أن شركة آبل تُخطط لبدء المرحلة الثانية من توسعها في قطاع التجزئة في الهند ، وفي إطار خططها انتهت الشركة بالفعل من تحديد موقعي متجريها الثالث والرابع في نويدا وبوني على التوالي، بالإضافة إلى هذين الموقعين يُقال إن الشركة المُصنّعة لأجهزة آيفون تبحث أيضًا عن موقعين مناسبين لمتجرين آخرين في بنجالورو ومومباي.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تمتلك حاليًا متجرين رسميين في الهند، يقعان في مركز تسوق سيليكت سيتي ووك في دلهي، وفي مجمع باندرا كورلا في مومباي ، وقد حقق كلا المتجرين إيرادات إجمالية بلغت 800 كرور روبية في السنة الأولى من المبيعات، حيث استحوذ متجر أبل ساكيت على 60% من المبيعات، على الرغم من صغر حجمه، وإذا مضت أبل قدمًا في خططها المعلنة، فسيصبح متجر أبل في نويدا ثاني منفذ بيع بالتجزئة للشركة المصنعة لأجهزة آيفون في دلهي، العاصمة الوطنية.

علاوة على ذلك، من المحتمل أن يكون متجر مومباي المخطط له ثاني متجر رسمي لشركة آبل في المدينة ، ويشير التقرير إلى إعلانات وظائف نشرتها آبل على موقع لينكدإن لعشرين وظيفة، معظمها مرتبط بعمليات البيع بالتجزئة.

يذكر أن نائبة رئيس قسم التجزئة في شركة آبل، ديدري أوبراين، أعلنت لأول مرة عن خطط الشركة التوسعية في أكتوبر 2024، وبعد فترة وجيزة، أطلقت الشركة حملة توظيف مكثفة شملت توظيف ما يقرب من 400 موظف لتوسيع عملياتها القادمة في الهند.



ويُقدر أن يضم كل من متجري آبل الحاليين في Select Citywalk Mall وBKC ما بين 90 و100 موظف، ويُتوقع أن تخطط الشركة لأعداد توظيف مماثلة في متاجرها المستقبلية في بنجالورو، وبوني، ودلهي، ومومباي.