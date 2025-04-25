شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعتك تغنيك عن الآيفون.. Apple Watch Ultra 3 تحصل على ترقيتين كبيرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل للكشف عن Apple Watch Ultra 3 في الخريف المقبل، مع تحديثين كبيرين يُتوقع أن يمنحا الساعة الذكية مزيدًا من الاستقلالية، ويقللان من الحاجة اليومية لحمل الآيفون.

ورغم أن الساعة لن تُغنيك تمامًا عن الهاتف الذكي، إلا أن هذه الترقيات ستجعل من السهل ترك الآيفون في المنزل خلال الأنشطة اليومية.

الترقيتان المنتظرتان هما:

الاتصال بشبكات الجيل الخامس (5G) والرسائل عبر الأقمار الصناعية، وهما ميزتان طالما كانت حصرية لهواتف آيفون، وها هما تنتقلان أخيرًا إلى معصم المستخدم.

وسيحسن دعم شبكات 5G بشكل ملحوظ سرعة الاتصال وأداء التطبيقات مثل الرسائل والخرائط والمساعد الصوتي Siri، وهي نقاط لطالما اشتكى منها المستخدمون عند محاولة الاعتماد على الساعة فقط، مع الجيل الخامس، ستوفر الساعة تجربة استخدام أسرع وأكثر موثوقية، مما يجعلها أداة تواصل مستقلة فعليًا في كثير من المواقف.

أما ميزة الرسائل عبر الأقمار الصناعية، فهي تُعتبر نقلة نوعية لعشاق المغامرات والمناطق النائية، حيث لا تصل تغطية الشبكات التقليدية.

وتسمح هذه التقنية بإرسال واستقبال الرسائل في الظروف الطارئة أو أثناء التواجد في أماكن نائية، وهو ما يعزز من قدرة الساعة على البقاء كوسيلة تواصل مستقلة وآمنة.

بفضل هاتين الميزتين، تُصبح Apple Watch Ultra 3 خيارًا قويًا لمن يرغب في البقاء على اتصال دون الحاجة لحمل هاتفه في كل مكان، مما يفتح آفاقًا جديدة لاستخدامات الساعات الذكية.