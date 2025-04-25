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شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التسجيل.. تفاصيل البرنامج التدريبي الاحترافي في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالشراكة مع شركة NVIDIA، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا ومتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويهدف إلى تأهيل المشاركين بمختلف المهارات المتقدمة في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتخصيصها، وتمكينهم من بناء تطبيقات ذكية متقدمة، وتحقيق كفاءة عالية في تدريب ونشر النماذج الذكية، إضافة إلى تعزيز فرصهم المهنية في المجال عبر حصولهم على شهادات NVIDIA الاحترافية المعتمدة.
ويستهدف البرنامج نُخبة من المختصين من حملة درجة الدكتوراه أو الماجستير في مجالات التعلم العميق، وحملة البكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خريجي علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات ممن لديهم مسار أكاديمي متخصص في الذكاء الاصطناعي، ويتضمن مواد مختصة مثل التعلم العميق وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية ومعالجة الصور.
ويشمل البرنامج على عدة محاور رئيسية هي: بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتخصيصها، وتصميم تطبيقات متقدمة للمحادثة والتحليل اللغوي، واستخدام أدوات متطورة لتسريع معالجة البيانات، ونشر النماذج في بيئات الإنتاج بكفاءة عالية بما يضمن الاستدامة في تحقيق أعلى النتائج، وتعزيز قدرات المشاركين في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويرتقي بكفاءتهم ويعزز من فرصهم المهنية الاحترافية في المجال، ويسهم في تأهيل سواعد وطنية شابة قادرة على بناء اقتصاد رقمي قائم على الذكاء الاصطناعي، ويحقق الريادة والتنافسية العالمية في المجال.
ويمكن للراغبين الانضمام إلى برنامج التدريب الاحترافي في الذكاء الاصطناعي التوليدي المبادرة بالتسجيل والاستفادة من البرنامج من هنا وذلك قبل انتهاء فترة التسجيل في 30 أبريل 2025م.
ويهدف إلى تأهيل المشاركين بمختلف المهارات المتقدمة في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتخصيصها، وتمكينهم من بناء تطبيقات ذكية متقدمة، وتحقيق كفاءة عالية في تدريب ونشر النماذج الذكية، إضافة إلى تعزيز فرصهم المهنية في المجال عبر حصولهم على شهادات NVIDIA الاحترافية المعتمدة.
ويستهدف البرنامج نُخبة من المختصين من حملة درجة الدكتوراه أو الماجستير في مجالات التعلم العميق، وحملة البكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خريجي علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات ممن لديهم مسار أكاديمي متخصص في الذكاء الاصطناعي، ويتضمن مواد مختصة مثل التعلم العميق وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية ومعالجة الصور.
أنظمة ذكاء اصطناعيويمكّن البرنامج ضمن حزمة تدريبية، المشاركين من تصميم وتطبيق أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، وضبطها لمهام دقيقة، وبناء وتدريب نماذج التعلم العميق بفاعلية، باستخدام تقنيات تسريع المعالجة الرسومية (GPU acceleration)، إضافة إلى تحسين هندسة الأوامر، ونشر النماذج بكفاءة عالية في بيئات الإنتاج، بما يسهم في تمكين المشاركين من تبنّى أنجع حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويرفع من جودة مخرجاته.
ويشمل البرنامج على عدة محاور رئيسية هي: بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتخصيصها، وتصميم تطبيقات متقدمة للمحادثة والتحليل اللغوي، واستخدام أدوات متطورة لتسريع معالجة البيانات، ونشر النماذج في بيئات الإنتاج بكفاءة عالية بما يضمن الاستدامة في تحقيق أعلى النتائج، وتعزيز قدرات المشاركين في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويرتقي بكفاءتهم ويعزز من فرصهم المهنية الاحترافية في المجال، ويسهم في تأهيل سواعد وطنية شابة قادرة على بناء اقتصاد رقمي قائم على الذكاء الاصطناعي، ويحقق الريادة والتنافسية العالمية في المجال.
تقنيات المستقبلوتواصل "سدايا" جهودها الحثيثة في تمكين الأجيال الواعدة من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي التوليدي، عبر شراكاتها الأكاديمية مع كبرى الشركات المتخصصة في المجال، لبناء قدرات وطنية بكفاءة عالية ومعرفة متعمقة في تقنيات المستقبل، وبما يعزز من جاهزية الكفاءات الشابة لتطوير حلول ذكية ومبتكرة مستدامة، تدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وتسهم في بناء مستقبل رقمي، يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في صناعة جيل وطني منافس عالميًا في مجالات التقنية المتقدمة.
ويمكن للراغبين الانضمام إلى برنامج التدريب الاحترافي في الذكاء الاصطناعي التوليدي المبادرة بالتسجيل والاستفادة من البرنامج من هنا وذلك قبل انتهاء فترة التسجيل في 30 أبريل 2025م.