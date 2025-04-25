انت الان تتابع خبر ميزة جديدة في واتساب تخص الدردشة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويمنع إعداد "خصوصية الدردشة المتقدمة" الجديد المستخدمين والأشخاص الذين تدردش معهم من تصدير المحادثات أو تنزيل الوسائط تلقائيًا إلى هواتفهم.

كما يمنع الإعداد المستخدمين من ذكر meta ai في الرسائل أو طرح أسئلة عنها.

طمأنة المشاركين

تكمن الفكرة وراء هذه الميزة في طمأنة جميع المشاركين في المجموعة بأنه لا يمكن لأحد الاطلاع على ما يُشارك ويُقال خارج الدردشة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال بإمكان المستخدمين التقاط لقطات شاشة فردية؛ وتقول واتساب إنها تخطط لإضافة المزيد من الوظائف إلى "خصوصية الدردشة المتقدمة" مستقبلًا لتشمل حماية أكبر، لذا من المحتمل أن تمنع الشركة التقاط لقطات الشاشة في إصدار مستقبلي من الميزة.

وتشير الشركة المملوكة لشركة Meta إلى أن هذه الميزة قد تكون مفيدة في الحالات التي قد لا يعرف فيها المشاركون بعضهم البعض جيدًا، ولكنهم يناقشون مواضيع حساسة.

فعلى سبيل المثال، قد تُناقش تحديات صحية في مجموعة دعم أو قضية مجتمعية مهمة. ويمكن تفعيل الإعداد الجديد بالنقر على اسم الدردشة واختيار "خصوصية الدردشة المتقدمة".

وينضم الإعداد الجديد إلى مجموعة ميزات واتساب التي تُركز على الخصوصية، والتي تشمل الرسائل التي تختفي تلقائيًا وقفل الدردشة.

ومن المقرر طرح هذه الميزة تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، وستكون متاحة في كل من الدردشات الفردية والمجموعات.