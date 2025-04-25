شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار أداة جديدة قادرة على قياس حجم استهلاك الطاقة من نماذج الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهلك نماذج الذكاء الاصطناعي الطاقة في كل مرة يتم تشغيلها، نظرًا لأنها تعمل على وحدات معالجة رسومية ورقائق متخصصة تتطلب طاقة كبيرة لتنفيذ أحمال العمل الحسابية المرتبطة بها على نطاق واسع.



وليس من السهل تحديد استهلاك النموذج للطاقة، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع احتياجات الكهرباء إلى مستويات جديدة في العامين المقبلين.

وقد دفع الطلب على المزيد من الطاقة لتشغيل الذكاء الاصطناعي بعض الشركات إلى اتباع استراتيجيات غير صديقة للبيئة، حيث تهدف أدوات مثل أداة ديلافاند التي اخترعها موخرا لقياس حجم استهلاك الطاقة من أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى لفت الانتباه إلى هذا الأمر، وربما حثّ بعض مستخدمي الذكاء الاصطناعي على التوقف مؤقتًا.



وقد صُممت أداة ديلافاند للعمل مع واجهة مستخدم الدردشة، وهي واجهة أمامية مفتوحة المصدر لنماذج مثل ميتا لاما 3.3 70B وجيما 3 من جوجل.



وتُقدّر الأداة استهلاك الطاقة للرسائل المُرسلة من وإلى النموذج آنيًا، وتُبلغ عن الاستهلاك بالوات/ساعة، كما تُقارن استهلاك النموذج للطاقة باستهلاك الأجهزة المنزلية الشائعة، مثل أفران الميكروويف ومصابيح LED.

ووفقًا للأداة، فإن طلب كتابة بريد إلكتروني نموذجي من لاما 3.3 70B يستهلك حوالي 0.1841 وات/ساعة - أي ما يعادل تشغيل الميكروويف لمدة 0.12 ثانية أو استخدام محمصة الخبز لمدة 0.02 ثانية.

تجدر الإشارة إلى أن تقديرات الأداة هي مجرد تقديرات.