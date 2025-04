شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يقدم مزايا جديدة للمستخدمين احتفالا بذكرى بث أول فيديو والان مع تفاصيل الخبر

احتفل موقع يوتيوب بمرور 20 عامًا على انطلاقه، مستعرضًا رحلته التي بدأت بمقطع فيديو مدته 19 ثانية في 23 أبريل عام 2005، ليصبح اليوم منصة عالمية تضم مليارات المشاهدين والمبدعين ومحتوى متنوعًا بين الموسيقى والبودكاست والفيديوهات القصيرة والطويلة.

في الذكرى العشرين لتأسيسه، لم يكتف يوتيوب بالاحتفال الرمزي، بل أعلن عن مجموعة من الميزات الجديدة، وكشف عن أرقام لافتة حول حجم المحتوى والتفاعل على المنصة، كما أضاف بعض المفاجآت الطريفة التي تعيد المستخدمين إلى أجواء البدايات.

تشير الأرقام الرسمية إلى أن يوتيوب يستقبل يوميًا أكثر من 20 مليون فيديو جديد، فيما شهد عام 2024 وحده تسجيل نحو 100 مليون تعليق يوميًا، و10 ملايين تفاعل مباشر من صناع المحتوى مع تعليقات جمهورهم، أما عدد الإعجابات اليومية فيتجاوز 3.5 مليار، مما يعكس حجم التفاعل الهائل بين المستخدمين والمحتوى.

وعلى صعيد الموسيقى، ما تزال المنصة تحتفظ بمكانتها كأكبر مكتبة مرئية، حيث تجاوز أكثر من 300 فيديو موسيقي حاجز المليار مشاهدة، من أبرزها "Hello" لأديل، و"Shape of You" لإد شيران، و"Despacito"، والتي سجلت جميعها هذا الرقم القياسي خلال أقل من 100 يوم.

على مستوى التطوير، أطلق يوتيوب مجموعة من الميزات الجديدة خلال 2025، من أبرزها ميزة "Multiview" عبر YouTube TV، والتي تتيح للمستخدمين مشاهدة أكثر من بث في وقت واحد، وهي متاحة في البداية للمحتوى غير الرياضي، على أن تتوسع لاحقًا.

كما أصبح بإمكان صناع المحتوى الرد على التعليقات باستخدام تسجيلات صوتية، ما يضفي بعدًا شخصيًا أكبر للتفاعل، وأطلقت خدمة YouTube Music ميزة "Ask Music" لمستخدمي باقات Premium، والتي تسمح بإنشاء محطات إذاعية حسب مزاج المستخدم من خلال أوصاف بسيطة مثل "سعيد" أو "هادئ".

وتضمنت التحديثات كذلك إمكانية تشغيل الفيديوهات بسرعة تصل إلى 4 أضعاف عبر تطبيق يوتيوب على الهواتف، بالإضافة إلى تحسينات قادمة على واجهة التلفزيونات الذكية تشمل تسهيل التصفح والتحكم في التشغيل والوصول إلى التعليقات والاشتراكات بسرعة أكبر.

ومن بين الأدوات الخفية التي سلطت المنصة الضوء عليها، خاصية الضغط المطول على الفيديو لمضاعفة سرعته، وقفل الشاشة لمنع اللمسات العشوائية أثناء المشاهدة، وخاصية المؤقت التي تستخدم عند النوم، كما تم دمج ميزة للتعرف على الأغاني من خلال الدندنة في تطبيق يوتيوب على أندرويد.

ولم تغفل يوتيوب الجانب الترفيهي، إذ أضافت لمسات مؤقتة بمناسبة عيد ميلادها، منها شعار "ريترو" مستوحى من تصميم عام 2005، وتأثيرات بصرية تظهر عند كتابة كلمة "bday" في شريط البحث على نسخة سطح المكتب.

كما تم تزيين بعض الفيديوهات بمؤثرات احتفالية، مع إمكانية إرسال هدايا افتراضية مثل قبعات الحفل وقطع الكيك خلال البث المباشر.

احتفال يوتيوب بعامه العشرين لم يكن مجرد مناسبة للذكرى، بل رسالة واضحة بأن المنصة تواصل التطور والابتكار، محافظة على جوهرها كمجتمع يربط بين المبدعين والجمهور حول العالم.