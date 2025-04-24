شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اشتعال حرب الذكاء الاصطناعى.. جوجل جيميني تسجل 350 مليون مستخدم شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت بيانات داخلية كُشف عنها في دعوى جوجل الجارية لمكافحة الاحتكار أن جيميني، روبوت الدردشة الذكي من جوجل، بلغ عدد مستخدميه النشطين شهريًا 350 مليون مستخدم حول العالم حتى مارس.

وكانت صحيفة "ذا إنفورميشن" أول من نشر هذه الإحصائية، حيث شهد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جوجل نموًا هائلًا خلال العام الماضي.



وفي أكتوبر 2024، لم يتجاوز عدد مستخدمي جيميني النشطين يوميًا 9 ملايين مستخدم، بينما بلغ عدد مستخدميها النشطين يوميًا 35 مليون مستخدم في الشهر الماضي، وفقًا لبياناتها.

ومع ذلك، لا يزال جيميني يتخلف عن أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي شيوعًا في هذا المجال.

وتقدّر جوجل أن ChatGPT كان لديه حوالي 600 مليون مستخدم نشط شهريًا في مارس، وفقًا لبيانات الشركة المعروضة في المحكمة، وهذا يضع ChatGPT على قاعدة مستخدمين مماثلة لقاعدة مستخدمي Meta AI، التي صرّح الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في سبتمبر الماضي بأنها تقترب من 500 مليون مستخدم شهريًا.

تميل الشركات إلى قياس عدد المستخدمين النشطين شهريًا بشكل مختلف قليلاً، لكن هذه الأرقام تشير إلى مدى انتشار استخدام جيميني بين المستهلكين.



في العام الماضي، وضعت جوجل جيميني في متناول ملايين المستخدمين من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي مع هواتف سامسونج، وتطبيقات جوجل ورك سبيس، ومتصفح كروم.