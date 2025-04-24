شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17e يصل في مايو 2026 .. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق Apple هاتف iPhone 17e في مايو 2026، وفقًا لمسرّب ذي سجل حافل في مجال المعلومات من سلسلة توريد Apple في الصين، وزعم المسرب، المعروف باسم Fixed Focus Digital، أن iPhone 17e يقترب من مرحلة الإنتاج التجريبي، وقد يُطرح في نهاية مايو من العام المقبل.

وبينما لا يزال التاريخ الدقيق غير معلوم، أثار هذا التلميح المبكر اهتمامًا كبيرًا، لا سيما أنه يأتي في أعقاب توجه Apple الأخير نحو سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى، وأُطلق iPhone 16e، سلفه، في فبراير من هذا العام، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث قدّم أداءً يُضاهي أداء الهواتف الرائدة بسعر مناسب نسبيًا، ويُمثّل إصداره في مايو تحولًا طفيفًا في الجدول الزمني، ولكنه يمنح Apple أيضًا أفضليةً للمنافسة مع هواتف متوسطة المدى من علامات تجارية أخرى.

وجاء iPhone 16e بالعديد من الميزات الحديثة في تصميم أبسط، وجاء بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، ونفس شريحة A18 القوية الموجودة في طرز Apple الأكثر تكلفة، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، حتى أنه تضمن Face ID ومنفذ USB-C وزر الحركة.

وبسعر يبدأ من 599 دولارًا أمريكيًا عالميًا برز كخيار قوي من حيث القيمة مقابل المال ضمن سلسلة iPhone 16، وإذا اتبعت Apple استراتيجية مماثلة لجهاز iPhone 17e، فقد نراه يتميز بمجموعة شرائح Apple من الجيل التالي وميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضًا، والتي أصبحت أكثر شيوعًا في جميع أنحاء مجموعة iPhone.

كانت Fixed Focus Digital أيضًا أول من كشف بشكل صحيح أن Apple كانت تعمل على iPhone 16e العام الماضي، في وقت افترض فيه معظم الناس أن الشركة ستواصل ببساطة خط iPhone SE الخاص بها، ويعتقد المصدر نفسه الآن أن iPhone 17e قيد الإعداد تحت اسم رمزي جديد، وهناك احتمالات كبيرة أنه متجه إلى الإنتاج قريبًا.

وهذا يجعل التسريب موثوقًا للغاية، كما يدعم هذا التقارير السابقة التي تفيد بأن آبل تخطط لجعل سلسلة "e" جزءًا أساسيًا من تشكيلة منتجاتها، وربما تُطلقها سنويًا في النصف الأول للحفاظ على اهتمام المستهلكين بين إصدارات سبتمبر الرئيسية.

ومن المثير للاهتمام أن خطوة آبل لتقديم نسخة "e" في منتصف دورة الإصدار قد نجحت في خدمة العلامة التجارية حتى الآن، فبدلاً من مجرد إطلاق ألوان جديدة للطرازات الحالية، كما في السنوات السابقة، تُقدم آبل الآن للمستخدمين خيارات جديدة، وقد تُساعد هذه الاستراتيجية أيضًا في توضيح دورة إطلاق هواتف iPhone منخفضة التكلفة، وهو أمر غالبًا ما كان غائبًا في iPhone SE، الذي لم يتبع نمط إصدار متوقع.