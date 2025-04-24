تكنولوجيا: يوتيوب يحتفل بمرور 20 عامًا بإطلاق ميزات جديدة لمستخدمي Premium

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - احتفل YouTube بمرور 20 عامًا على تحميل أول فيديو على منصته، وكشف عن مجموعة من الميزات الجديدة والإحصائيات بمناسبة هذه الذكرى.

في هذا السياق، أشار Viraj Manesh، كبير مديري المنتج، إلى أن أكثر من 20 مليون مقطع فيديو يتم تحميله يوميًا، في حين أن المستخدمين يكتبون أكثر من 100 مليون تعليق يوميًا في عام 2024. كما أضاف أن المبدعين يتلقون تعليقات من 10 ملايين مشاهد في المتوسط.

الميزات الجديدة التي أُعلنت هذا العام تركز بشكل أساسي على المستخدمين المشتركين في YouTube Premium والمستخدمين عبر أجهزة التلفاز.

فمثلاً، يمكن لمستخدمي تلفزيون YouTube الاستفادة من تخطيطات متعددة للعرض في المحتوى غير الرياضي، بما في ذلك قنوات مشهورة مثل ESPN و Food Network.

وفيما يخص المبدعين، سيتمكنون من التعليق على التعليقات التي ترد تحت مقاطع الفيديو الخاصة بهم، لكن هذه الميزة ستكون متاحة في عام 2025.

أما بالنسبة للمشتركين في YouTube Premium و YouTube Music، فيمكنهم إنشاء محطة إذاعية مخصصة عبر iOS و Android استنادًا إلى مزاجهم، لكن الميزة متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط.

من جهة أخرى، يستطيع مستخدمو YouTube Premium على الهواتف المحمولة الاستفادة من سرعات تشغيل موسعة تصل إلى 4x.

كما أضاف YouTube بعض المميزات المفيدة مثل الضغط على مشغل الفيديو لفترة طويلة لزيادة السرعة إلى 2x، وتحديد مؤقت للنوم لمتابعة العرض قبل النوم، بالإضافة إلى قفل الشاشة لتجنب الانقطاع بسبب المكالمات أو الإشعارات. كذلك، يمكن لمستخدمي Android همهمة أو غناء الأغاني في البحث لتحديد العناوين.

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