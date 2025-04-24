شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغيير التوقيت الصيفى فى مصر 2025.. هل ستتغير ساعة هاتفك تلقائيًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 25 أبريل 2025، يتساءل الكثير من المستخدمين عن مصير الساعة في هواتفهم الذكية.. هل ستتغير تلقائيًا؟ أم يحتاج الأمر لتدخل يدوي؟ في هذا التقرير نرصد لك كل ما تحتاج معرفته لضمان ضبط الساعة بدقة دون مشاكل.

ما هو التوقيت الصيفي؟

التوقيت الصيفي هو نظام يتم فيه تقديم الساعة بمقدار ساعة واحدة عن التوقيت المعتاد خلال أشهر الصيف، بهدف تقليل استهلاك الطاقة وزيادة عدد ساعات النهار الفعالة.

وفي مصر، يُطبق هذا النظام بدءًا من الساعة 12:00 صباحًا يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث تُقدَّم الساعة إلى 1:00 صباحًا.

هل تتغير الساعة تلقائيًا في الهاتف؟

الإجابة نعم، ولكن بشرط:

- إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا (سواء أندرويد أو آيفون) وكانت إعدادات التاريخ والوقت مضبوطة على "تلقائي"، فسيقوم الهاتف بتحديث الساعة تلقائيًا بمجرد دخول توقيت التغيير.

- أما إذا كانت هذه الخاصية معطلة، فستحتاج إلى تغيير الساعة يدويًا.

كيف تتأكد من أن ساعتك ستتغير تلقائيًا؟على أجهزة أندرويد:

1. افتح "الإعدادات" (Settings).

2. اختر "النظام" (System) ثم "التاريخ والوقت" (Date & Time).

3. فعّل خيار "الوقت التلقائي" (Automatic Date & Time).

4. تأكد من أن المنطقة الزمنية مضبوطة على "مصر" أو "GMT+2" أو "Africa/Cairo".

على أجهزة آيفون:

1. ادخل على "الإعدادات" (Settings).

2. اختر "عام" (General) ثم "التاريخ والوقت" (Date & Time).

3. فعّل خيار "الضبط التلقائي" (Set Automatically).

4. تأكد من ظهور المنطقة الزمنية "Cairo".

ماذا لو لم تتغير الساعة تلقائيًا؟

في هذه الحالة:

- غيّر الساعة يدويًا من إعدادات الهاتف.

- أعد تشغيل الجهاز للتأكد من تحديث الإعدادات.

- تأكد من تفعيل الإنترنت أو خدمة تحديد الموقع، لأن بعض الأجهزة تعتمد عليهما لضبط الوقت بدقة.



