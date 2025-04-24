شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حفاظًا على الخصوصية واتساب يطلق ميزة لحماية رسائلك داخل الدردشات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن واتساب عن طبقة حماية جديدة للمحادثات شديدة الحساسية، وهي الآن في الطريق إلى تطبيقها، تُسمى هذه الطبقة "خصوصية الدردشة المتقدمة"، وهي متاحة في كلٍّ من الدردشات والمجموعات، وتهدف إلى منع الآخرين من نقل محتوى الرسائل خارج التطبيق.

ويمكن لمستخدمي واتساب الآن تفعيل هذا الإعداد الجديد لمنع الآخرين من تصدير الدردشات، أو تنزيل الوسائط تلقائيًا إلى هواتفهم، أو حتى استخدام الرسائل لميزات الذكاء الاصطناعي.

ولن تعمل هذه الميزة إلا إذا تم تفعيلها، لذا تأكد من الضغط على اسم الدردشة، ثم اضغط على " خصوصية الدردشة المتقدمة" لتفعيلها ، وفقًا لواتساب، هذه مجرد النسخة الأولى من هذه الميزة، مما يشير إلى أنها ستتلقى تحديثات متعددة في المستقبل ستشمل في النهاية المزيد من الحماية.

بدءًا من اليوم، تُطرح ميزة "خصوصية الدردشة المتقدمة" الجديدة للجميع على جميع المنصات ، مع ذلك، نظرًا لأن هذا الطرح يتم على مراحل، فقد يستغرق وصولها للجميع بضعة أسابيع.

وتضاف طبقة الخصوصية الجديدة إلى العديد من ميزات الأمان الأخرى التي قدمتها واتساب منذ بداية العام، بما في ذلك اختفاء الرسائل وقفل الدردشة.

في عصرنا هذا، لا يبدو التشفير الشامل كافيًا، إذ تجد جهات خارجية خبيثة طرقًا جديدة لاختراق معظم وسائل الحماية الأمنية، و تُعد هذه الطبقات الإضافية من الأمان مفيدة في بعض السيناريوهات، وتُصلح بعض الثغرات التي استخدمتها جهات خارجية عديدة سابقًا لسرقة معلومات حساسة.

مع ميزة "خصوصية الدردشة المتقدمة"، سيزداد ثقة جميع المشاركين في الدردشة بأنه لا يمكن لأحدٍ أخذ ما يُقال خارج نطاق الدردشة ، هذا إذا عملت الميزة كما هو مُخطط لها.

والأهم من ذلك، أكدت واتساب خططها لمواصلة تطوير ميزة "خصوصية الدردشة المتقدمة" وإضافة المزيد من الحماية مع مرور الوقت، مما يُطمئنك إذا كنت تستخدم واتساب يوميًا وترغب في الحفاظ على خصوصية محادثاتك.