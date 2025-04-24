تكنولوجيا: انخفاض مبيعات "تسلا" من السيارات الجديدة فى أوروبا بنسبة 28.2٪ خلال مارس

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القاهرة - سامية سيد - انخفضت مبيعات شركة السيارات الأمريكية الكهربائية "تسلا" من السيارات الجديدة في أوروبا بنسبة 28.2٪ خلال مارس مقارنة بالعام السابق، حتى مع ارتفاع إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 23.6٪ في الشهر.

ووفقًا لبيانات من الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات (ACEA)، وقد أظهرت البيانات أن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا ارتفع بنسبة 2.8٪ في الشهر، مدعومًا بقفزات من رقمين في بريطانيا وإسبانيا، حيث عوضت مكاسب السيارات الكهربائية انخفاض سيارات البنزين والديزل.



وبحسب البيانات، يضيف انخفاض مبيعات تسلا في أوروبا إلى الدلائل على أن السائقين يتجنبون العلامة التجارية للسيارات الكهربائية لإيلون ماسك مع اشتداد المنافسة من الصين واحتجاب البعض على آرائه السياسية.



كما تكافح شركات صناعة السيارات الأوروبية ضد المنافسة من الصين، بينما تكافح لخفض التكاليف المرتفعة في الأسواق المحلية وتكافح الآن مع آثار التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25٪ على واردات السيارات، مما يلقي بظلاله على التوقعات لهذه الصناعة.

كما دفعت ضرائب الاستيراد التي فرضها ترامب بنسبة 145٪ على الواردات الصينية - والتعريفات الانتقامية لبكين - توقعات النمو العالمي إلى الانخفاض مما أثار مخاطر جديدة لشركات السيارات.



وأظهرت بيانات الرابطة أن مبيعات مارس الماضي في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية ارتفعت إلى 1.42 مليون سيارة بعد أن انخفضت لمدة شهرين.

وارتفعت التسجيلات في فولكس فاجن ورينو بنسبة 10.3٪ و 13.0٪ على التوالي، في حين انخفضت بنسبة 5.9٪ في ستيلانتس.



انخفضت مبيعات تسلا للشهر الثالث، بانخفاض 28.2٪ على أساس سنوي، وانخفضت حصتها في إجمالي السوق إلى 2٪ من 2.9٪ قبل عام.

