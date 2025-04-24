شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلق نظارات ذكية للترجمة المباشرة والذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تطلق شركة ميتا ميزة الترجمة المباشرة بالذكاء الاصطناعى لجميع نظاراتها الذكية Ray-Ban Meta ، وتُطرح ميزة الترجمة المباشرة من الشركة في جميع أسواق المنتج، وستتوفر قريبًا في الولايات المتحدة وكندا (حيث يمكنك إجراء محادثة سلسة حول ما تنظر إليه) ، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مالكو النظارات في الاتحاد الأوروبي أخيرًا من استخدام Meta AI مع نظارتهم عالية التقنية.

الترجمة المباشرة، التي كانت متاحة سابقًا في مرحلة الوصول المبكر، متاحة الآن في جميع المناطق التي تتوفر فيها نظارات Ray-Ban Meta.

وتُعدّ هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مفيدة للرحلات الخارجية أو الدردشة مع السكان المحليين الذين يتحدثون لغة مختلفة، حيث تُترجم بلغتك المفضلة فورًا ، كما يمكنك عرض نص مترجم على هاتفك.

وباتت الترجمة المباشرة متاحة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية ، وإذا نزّلت حزمة اللغة المفضلة لديك مسبقًا، يمكنك استخدامها دون الحاجة إلى اتصال واي فاي أو حتى بيانات الجوال من هاتفك المقترن، يمكنك تشغيل الميزة بقول: "مرحبًا ميتا، ابدأ الترجمة المباشرة".

ويمكن الآن لمستخدمي الولايات المتحدة وكندا استخدام ميزة الذكاء الاصطناعي المباشر من ميتا، والتي تتيح لك طرح أسئلة حول محيطك دون الحاجة لقول "مرحبًا ميتا" في كل مرة.

وهناك ايضا ميزة أخرى كانت متاحة سابقًا في النسخة التجريبية فقط، وهي الذكاء الاصطناعي المباشر، تتيح لك الدردشة مع نظارتك بلغة طبيعية حول بيئتك، وتطلب منها شرح أشياء مثل المكونات المفقودة في وجبة أو أفضل مشروب يناسبها ، يمكنك قول "مرحبًا ميتا، ابدأ الذكاء الاصطناعي المباشر" للبدء.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق ميتا الذكاء الاصطناعي أخيرًا في جميع الدول التي يدعمها المنتج في الاتحاد الأوروبي ، وابتداءً من الأسبوع المقبل، ستحصل دول الاتحاد الأوروبي على ميزة البحث المرئي التي يمكنها الإجابة على أسئلة موجهة بشكل فردي حول محيطك، ولكن (على عكس الذكاء الاصطناعي المباشر) لا يمكنها إجراء محادثة سلسة مع وجود مقاطعات.

ويتوسع أيضًا دمج النظارات مع إنستجرام ، وتقول ميتا إنه يمكنك قريبًا إرسال واستقبال رسائل إنستجرام المباشرة والصور والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو باستخدام نظارات راي بان، كانت تدعم بالفعل المكالمات والرسائل عبر واتساب وماسنجر وتطبيق الرسائل على هاتفك، لذا أصبحت النظارات الآن مزودة بخيارات تواصل شاملة ، ويمكنك البدء بقول: "مرحبًا ميتا أرسل رسالة إلى اسم المستلم على إنستجرام".