شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين تتراجع بعد مكاسب قوية وسط تفاؤل بانفراجة فى التوترات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت عملة بتكوين، اليوم الخميس، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح عند أعلى مستوى خلال سبعة أسابيع، بينما ظلت العملة مدعومة بإشارات على تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.2% إلى 92,575.3 دولار ؛ وفق ما نقله موقع (كوين ديسك) الامريكي.



وكانت بتكوين قد قفزت بنسبة تقارب 7% أمس الأربعاء متجاوزة 94,000 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس.



وجاء الارتفاع امس الأربعاء بعدما تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديداته الأخيرة بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، كما أشار إلى إمكانية تخفيف الرسوم الجمركية على الصين، مما عزز الآمال بشأن استقرار الاقتصاد العالمي.



وتراجعت العملات المشفرة البديلة اليوم بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، وسط حالة من التفاؤل العام في الأسواق حيث انخفضت عملة إيثيريوم بنسبة 0.8% إلى 1,774.93 دولار، بينما تراجعت عملة اكس ار بي XRP بنسبة 2.8% إلى 2.1801 دولار.



كما تراجعت سولانا بنسبة 1.3%، وكاردانو بنسبة 1%، في حين فقدت بوليجون 0.5% من قيمتها. ومن بين عملات الميمية، هبطت دوجكوين بنسبة 4%، لتقود موجة الخسائر في هذا القطاع.



وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت امس الأربعاء إن الرسوم الجمركية المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين غير مستدامة، في وقت أبدت فيه إدارة ترامب استعداداً لتخفيف التوترات التجارية.



وجرى تعزيز هذا التفاؤل أيضاً بتقارير إعلامية تفيد بأن وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا سيزور واشنطن من 30 أبريل إلى 2 مايو لإجراء جولة ثانية من مفاوضات الرسوم الجمركية.



هذه العوامل حسّنت من شهية المخاطرة العالمية، مما دفع المستثمرين نحو بتكوين وغيرها من الأصول الحساسة للمخاطر.