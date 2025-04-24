شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مع بدء التوقيت الصيفى.. كيف تضبط هاتفك المحمول على الموعد الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم العمل بالتوقيت الصيفي، اعتبارًا من منتصف الليلة الموافق الجمعة 25 ابريل 2025، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 34 لسنة 2023، المعني بتنظيم العمل بالتوقيت الصيفي

موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025

وأكد مجلس الوزراء أن التوقيت الصيفي، أنه اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا من يوم الجمعة، سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي من خلال تقديم التوقيت الرسمي للدولة بمقدار 60 دقيقة.

وبناء على ذلك سيواجه بعض المستخدمين إشكالية في عدم ضبط الوقت، لاسيما ان بعض الهواتف الذكية قد تحتاج إلى الضبط اليدوي للساعة وفًقًا للموعد الرسمي، فإذا لم يستجب هاتفك للضبط التلقائي فإنه يجب عليك

1.يتم تفعيل ميزتي "استخدام التوقيت المُعتمد على الشبكة" .

2.استخدام المنطقة الزمنية المُعتمدة على الشبكة افتراضيًا.

3. سيُعدّل هاتفك تلقائيًا التوقيت الصيفي.

ولضبط التوقيت الصيفي يدويًا على هاتفك اتبع الآتي:

1.من الشاشة الرئيسية، حرّك الشاشة لأعلى لعرض تطبيقاتك.

2.ابحث عن أيقونة "الإعدادات" وانقر عليها.

3.ابحث عن "النظام" وانقر عليها، ثم انقر على "التاريخ والوقت".

4.لتغيير التاريخ أو الوقت يدويًا، انقر على شريط تمرير "استخدام التوقيت المُعتمد على الشبكة" لتعطيل هذه الميزة

5. انقر على حقل "التاريخ" أو "الوقت" وأجرِ التعديلات اللازمة.

6. إذا لزم الأمر، انقر على "موافق" لحفظ التغييرات.