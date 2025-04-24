شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيدة طلبت من ChatGPT قراءة الكف فقادها إلى اكتشاف خطير أنقذ حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق ChatGPT صديقًا مقربًا على الإنترنت، وموقعًا مفضلًا للحصول على نصائح وتوصيات، أو للحصول على صورة سريعة على غرار استوديوهات جيبلي، وقد أثار مقطع فيديو انتشر على تيك توك، تُظهر فيه إحدى المستخدمات أن تطبيق الذكاء الاصطناعي اكتشف سرطان جلدها، حيرةً على الإنترنت، ويتساءل الكثيرون الآن عما إذا كان هناك أي شيء لا يستطيع التطبيق فعله.

بدأت مستخدمة تيك توك، الفيديو قائلةً: "احذري إذا طلبتِ من الذكاء الاصطناعي قراءة كفكِ، وأخبركِ بفحص شامتكِ لأنها تبدو مثل الورم الميلانيني العدسي الطرفي".

وأوضحت أن الشامة "ظهرت" في عام 2020 بعد ولادة ابنها، لكنها "لم تعتبرها يومًا أمرًا خطيرًا"، لم تُحدد رين ما إذا كانت قد ذهبت إلى الطبيب بعد أن أبلغها تطبيق ChatGPT بذلك، لكنها شجعت الآخرين على فحص أي تغيرات جديدة أو غير عادية في بشرتهم.

وفقًا لتحالف أبحاث الميلانوما، يُعد الورم الميلانيني الندبي الطرفي نوعًا نادرًا من سرطان الجلد، يُصيب راحتي اليدين وباطن القدمين وتحت الأظافر، ويتطور في مناطق لا تتعرض عادةً لأشعة الشمس. لذلك، من المهم الانتباه إلى العلامات والأعراض، بما في ذلك البقع الداكنة وتغير اللون.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا بأن الشامة التي تغير حجمها ولونها وشكلها، أو أصبحت تُسبب الحكة والألم، قد تكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد. تعتمد كيفية علاج الورم الميلانيني على مكانه، وما إذا كان قد انتشر إلى مناطق أخرى من الجسم، والصحة العامة للشخص.

بتحميل صورة لليد المُسيطرة، يُمكن للمستخدمين الآن الحصول على تحليل مُتعمق لصحتهم وحياتهم العاطفية ومسيرتهم المهنية. تنقسم قراءة الكف في ChatGPT إلى أقسام مختلفة: خط الحياة، وخط العقل، وخط القلب، وخط القدر، وخط الشمس، والتي يمكنها التنبؤ بكل شيء من الصحة العامة إلى المسار المهني.

ولكن عندما فعلت إيرين ذلك، فوجئت بخبر لم تكن تتوقعه. بعد مسح صورة يدها، نصحها ChatGPT بزيارة الطبيب بعد اكتشاف شامة، وقد حصد الفيديو أكثر من 4.4 مليون مشاهدة وآلاف التعليقات من المستخدمين الذين لم يصدقوا قدرات ChatGPT، وقالت رين وهي تُقرّب صورة الشامة داخل كفها، الموجودة أسفل الإصبع مباشرة: "انظري إلى الشامة".



أثارت هذه الميزات إعجاب مستخدمين آخرين، فكتب أحدهم: "أرجوك انتقدني إن كنت لا تعلم أن الذكاء الاصطناعي يقرأ الكف"، بينما قال آخر: "آسف جدًا بشأن الشامة، لكن ChatGPT يقرأ الكف؟"

ChatGPT هو روبوت دردشة ذكي طورته شركة OpenAI، حيث يمكن للمستخدمين إجراء محادثات مع الذكاء الاصطناعي، والإجابة على جميع أنواع الأسئلة، وحتى ما يبدو أنه قراءة كف وبطاقات تاروت. تشمل الميزات الأخرى كتابة المقالات والقصائد والنصوص، والترجمة الدقيقة من لغة إلى أخرى، وحتى مساعدة المستخدمين في واجباتهم المدرسية.

تجدر الإشارة إلى أن قراءة الكف في ChatGPT ليست دقيقة تمامًا، فبينما يمكنها منح المستخدمين تفسيرًا لخطوط كفهم، إلا أنها تفتقر إلى الحدس والتواصل الشخصي الذي يتمتع به قارئ الكف الخبير، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يتعاطف مع الفرد، مما يجعل تفسيراته غالبًا ما تستند إلى المعرفة العامة.



