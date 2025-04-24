شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتحول "شات جي بي تي" إلى منصة للتسوق الإلكترونى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن روبوت الدردشة الذكي "شات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي" يستعد لخوض تجربة جديدة قد تضعه في منافسة مباشرة مع عمالقة التجارة الإلكترونية مثل أمازون، إذ أشارت تقارير إلى وجود مفاوضات جارية بين "أوبن إيه آي" ومنصة "شوبيفاي" لدمج خدمات التسوق داخل روبوت الذكاء الاصطناعي.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن "ChatGPT" قد يُتيح للمستخدمين قريبًا شراء المنتجات مباشرة من خلاله، بالإضافة إلى استعراض تقييمات وآراء موثوقة من عملاء سابقين، ما يعزز تجربة التسوق ويمنحها طابعًا أكثر تفاعلًا وذكاءً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي "أوبن إيه آي" لتحويل "شات جي بي تي" إلى مركز بحثي شامل يدعم المستخدم بمعلومات فورية وتوصيات دقيقة، ومع إضافة خاصية التسوق، يتحول الروبوت من مجرد مساعد ذكي إلى أداة متكاملة تجمع بين البحث والشراء في منصة واحدة.

وتشير التوقعات إلى أن التكامل المحتمل مع "Shopify" سيوفر فرصًا جديدة للتجار للانضمام إلى هذا النظام البيئي، كما سيُتيح للمستخدمين خيارات أكثر تنوعًا ومرونة في الشراء.

ويعمل "شات جي بي تي" حاليًا على تقديم توصيات للمنتجات بناءً على أوامر كتابية، وقد تشمل التحديثات القادمة استخدام أدوات أكثر تطورًا مثل مشاركة الكاميرا المباشرة لتحسين تجربة التسوق التفاعلية.

ورغم أن "أوبن إيه آي" لم تؤكد رسميًا موعد إطلاق هذه الميزة، فإن المؤشرات تؤكد أننا لن ننتظر طويلًا قبل أن نرى "شات جي بي تي" يدخل ساحة التسوق الإلكتروني رسميًا.

يذكر أن الشركة أطلقت مؤخرًا أدوات جديدة لتحرير الصور وإنشاء مكتبة مخصصة لحفظ الصور المنتجة بالذكاء الاصطناعي، وهي ميزات باتت متاحة لمستخدمي النسختين المجانية والمدفوعة من "شات جي بي تي" على الهواتف والمواقع الإلكترونية.