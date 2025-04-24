شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق واجهة جديدة للكتابة الصوتية عبر Gboard على أجهزة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد يطال لوحة المفاتيح الذكية Gboard، يوفر تجربة كتابة صوتية أكثر ذكاءً وسلاسة لمستخدمي نظام أندرويد، ويجري حاليًا طرح الميزة الجديدة على هواتف Pixel وأجهزة سامسونج جالاكسي المختارة.

واجهة جديدة للكتابة بالصوت

في السابق، كان بإمكان المستخدمين النقر على أيقونة الميكروفون داخل Gboard لإملاء النص مع بقاء لوحة المفاتيح على الشاشة، مما يسمح بإجراء تعديلات طفيفة أثناء الإملاء. أما الآن، فقد أصبحت الكتابة الصوتية تتم من خلال وضع مخصص ومستقل، حيث تختفي لوحة المفاتيح وتظهر شريط عائم للتحكم الصوتي، ما يمنح مساحة أكبر على الشاشة للتفاعل مع المحتوى.

النقر على أيقونة الميكروفون داخل Gboard.

ثم النقر على رمز الشريط بأيقونة الأسهم المتجهة للأسفل.

تختفي لوحة المفاتيح وتظهر واجهة تحكم بشكل كبسولة في أسفل الشاشة.

يوفر زر القائمة الجانبي (الهامبرجر) أدوات إضافية للإملاء.

كيفية تفعيل الوضع الجديد على Gboardأدوات ذكية لتعزيز تجربة الإملاء

يتضمن الوضع الصوتي الجديد عددًا من الأدوات المفيدة، أبرزها:

الوصول إلى الحافظة: يمكن للمستخدمين إدراج النصوص المحفوظة بسهولة عبر خيار "عرض الحافظة".

أداة الترجمة: عبر "عرض الترجمة" يمكن إملاء النص وترجمته وإدراجه فورًا.

إدراج الرموز التعبيرية: يمكن إظهار قائمة الإيموجي أو نطق اسم الرمز المطلوب (مثل: "وجه مبتسم").

تخصيص شريط الأدوات: يتيح تحويل الشريط إلى شكل عمودي لسهولة الاستخدام أثناء القيام بمهام متعددة.

أوامر صوتية للتحكم الكامل دون لمس الشاشة

الكتابة بالصوت أصبحت أكثر قوة ومرونة، حيث يمكن الآن تنفيذ أوامر مباشرة صوتيًا، مثل:

"إرسال": لإرسال الرسالة.

"توقف": لإنهاء الإملاء.

"احذف" أو "امسح": لمسح النص.

"التالي" و"السابق": للتنقل بين خانات النص في النماذج.

"تهجئة": لتهجئة الكلمات حرفًا حرفًا.



ولا تقتصر هذه الخاصية على المحادثات النصية فقط، بل يمكن استخدامها أيضًا لملء النماذج الإلكترونية، والتنقل بين التطبيقات، وإدراج الرموز التعبيرية—all بالصوت فقط.

ويأتي هذا التحديث ضمن توجه أوسع في تقنيات الأجهزة المحمولة نحو تعزيز سهولة الاستخدام والسرعة ودعم الاستخدام بدون لمس، مما يفتح الباب أمام تجربة أكثر مرونة وعملية، خاصة أثناء التنقل أو الانشغال.