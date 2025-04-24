شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث مرتقب لتصميم تطبيق YouTube TV لسهولة أكبر فى الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن YouTube أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة، سيُتيح لأعضاء YouTube TV تجربة "إنشاء عرض متعدد خاص بهم مع محتوى غير رياضى محدد .

وقالت الشركة في بيانٍ مُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى موقع ذا فيرج إن الميزة ستقتصر على "مجموعة صغيرة من القنوات الشهيرة، وستتوسع في الأشهر المقبلة"، وعندما سُئلت عما إذا كانت أيٌّ من الشبكات قد ألغت هذه الميزة، قالت أليسون توه، المتحدثة باسم يوتيوب، لموقع ذا فيرج عبر البريد الإلكتروني إن الشركة تهدف إلى توسيع نطاقها "ليشمل مجموعةً واسعةً من الشبكات التي تُقدّم جميع أنواع المحتوى .

وسيخضع تطبيق YouTube TV لإعادة تصميم قريبًا، مع "سهولة في التنقل والتشغيل، وتحسينات في الجودة، بالإضافة إلى وصول أسهل إلى التعليقات ومعلومات القناة والاشتراك".

وقدّم موقع The Information لمحةً عن هذا في مارس، حيث أفاد بأن الشركة تُجهّز لإعادة تصميم قد تجعل التطبيق أشبه بـ Netflix، وستتضمن إضافة الاشتراكات المدفوعة على الصفحة الرئيسية للتطبيق.

ويبدو هذا التغيير منطقيًا، نظرًا لأن مُشاهدي YouTube يستخدمونه الآن على أجهزة التلفزيون أكثر من الهواتف ، وفي هذه الأثناء تستعد Netflix لإطلاق صفحتها الرئيسية المعاد تصميمها، وهو الأمر الذي بدأت في اختباره العام الماضي .

وأخيرًا، أعلنت الشركة عن إطلاقها ميزة تشغيل الفيديو بسرعة 4x على أجهزة iOS وAndroid لمشتركي YouTube Premium ، وقد بدأت الشركة باختبار هذه الميزة فى يناير .