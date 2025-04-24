شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تدرس تسريح أكثر من 20% من موظفيها لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن وكالة "بلومبرج"، عن أن شركة إنتل الأمريكية تدرس تسريح أكثر من 20٪ من موظفيها خلال الأسبوع الحالي، نتيجة الأزمات مالية تعترض مسار الشركة مع ضعف الأداء العام.

وأكد التقرير أن الشركة تخطط إلى إعادة هيكلة كبرى، والتي تأتي بالتزامن مع تولى الرئيس التنفيذي الجديد ليب بو تان، زمام الأمور الشهر الماضي، حيث يخطط إلى تحويل مسار شركة صناعة الرقائق الشهيرة بعد سنوات من تراجع حصة إنتل في الأسواق لحساب المنافسين

جاء ذلك بعدما تراجعت مبيعات الشركة لمدة ثلاث سنوات متتالية وتفاقمت الخسائر، مع ملاحظة أن إجمالي عدد العاملين فى إنتل بلغ فى نهاية العام الماضي حوالى 109 آلاف عامل.

جدير بالذكر أن أسهم مجموعة انتل ارتفعت بأكثر من 2.5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكي اليوم الأربعاء، بعد تقرير إعلامي أفاد بأن شركة الرقائق تخطط لتقليص أكثر من خُمس قوتها العاملة.