شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح هاتفها iPhone 17 Pro بلون أزرق سماوى .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع إطلاق تشكيلة هواتف iPhone 17 في سبتمبر، بافتراض التزام Apple بجدولها المعتاد وعدم تأثرها بالرسوم الجمركية ، وقد يأتي iPhone 17 Pro على وجه الخصوص بلون جديد لم يسبق له مثيل في iPhone: أزرق سماوي، وهو نفس اللون المستخدم في أجهزة MacBook Air الجديدة.

نشر ماجين بو وهو مُسرّب معروف، الخبر على موقعه الإلكتروني ، ووفقًا لبو، "تؤكد مصادر مقربة من سلسلة التوريد أن العديد من نماذج iPhone 17 Pro الأولية قد صُنعت بألوان مُتنوعة، ويتصدرها حاليًا اللون الأزرق السماوي ، وبالمقارنة مع الألوان الهادئة التي اعتمدتها Apple في أجهزتها الأحدث، يُعدّ خيار الأزرق السماوي تغييرًا مُرحّبًا به (وأكثر إشراقًا).

يتوفر هاتف iPhone 16 بخيارات ألوان متنوعة، بما في ذلك الوردي والأخضر والأزرق الداكن، ولكن فقط للطراز الأساسي وجهاز iPhone 16 Plus ، أما ألوان التيتانيوم في مجموعة Pro، فهي باهتة بعض الشيء، مع أربعة خيارات فقط: الأسود والأبيض والطبيعي والتيتانيوم الصحراوي ، ويُعدّ اللون الأزرق السماوي خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على هاتف iPhone أعلى سعرًا بلون أكثر جاذبية.

وحظي هاتف iPhone 17 بنقاش واسع مؤخرًا، لا سيما مع الشائعات حول تغيير جذري في تصميمه وملحقاته الجديدة التي تتيح تخصيص مظهره ، وقد تكتمت Apple على تفاصيل الهاتف، ولكن عادةً ما يُطرح في نهاية سبتمبر خلال مؤتمر Apple السنوي.

وتشير شائعات أخرى إلى أن هاتف iPhone 17 قد يأتي بشاشات عالية الجودة في جميع إصداراته (على عكس طرازات Pro فقط)، مما يجعله يضاهي iPhone 16 Pro Max من حيث جودة الشاشة ، وانتشرت الشائعات بشكل متقطع، لكن Apple لم تؤكد أي شيء، وحاليًا نحن مجرد تخمينات لما قد يحمله الهاتف القادم، لكن يبدو أن iPhone 17 سيُحدث ثورة في عالم هواتف Apple.