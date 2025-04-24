شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bluesky تطلق شارة التوثيق الزرقاء على غرار منصة إكس: كيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منصة بلوسكاي الاجتماعية عن بدء تفعيل خاصية التوثيق عبر شارة زرقاء للحسابات الموثوقة، في خطوة تؤكد ما تم تداوله مؤخرًا بشأن اختبار الميزة بشكل تجريبي، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المنصة لتعزيز الثقة، عبر التحقق من هوية الحسابات البارزة والتأكد من مصداقيتها، على غرار الشارة الزرقاء التي كانت تعتمدها منصة إكس "تويتر سابقًا" قبل تعديل سياستها.

وقالت الشركة في منشور عبر مدونتها الرسمية: "الثقة هي كل شيء، لقد قربتنا وسائل التواصل الاجتماعي من بعضنا البعض، لكنها لم توفّر دائمًا أدوات تمكّننا من معرفة من نتفاعل معهم ولماذا يمكننا الوثوق بهم".

وأشارت إلى أن عملية التوثيق ستشمل استخدام عناوين النطاقات للمساعدة في التحقق المسبق من الحسابات الأصيلة والبارزة، مع عرض الشارة الزرقاء بجوار أسماء تلك الحسابات.

وفي المرحلة الأولى، ستتعاون Bluesky مع عدد محدود من ما يُعرف بـ"الجهات الموثوقة للتحقق"، وهي كيانات محايدة قادرة على تأكيد هوية أعضاء الفرق داخل المؤسسات، فعلى سبيل المثال، يمكن لشركة أن تؤكد عبر الشارة الزرقاء هوية أعضاء فريق العلاقات العامة لديها، بهدف تعزيز الثقة في المعلومات التي يقدمونها.

وسيشرف فريق الإشراف داخل بلوسكاي على مراجعة طلبات التحقق يدويًا لضمان الأصالة، كما تتيح المنصة للمستخدمين الراغبين في "توثيق أنفسهم" استخدام نطاقاتهم الخاصة كأسماء مستخدم، إلا أن هذه الطريقة تستثني عددًا كبيرًا من المستخدمين الذين لا يمتلكون نطاقات خاصة.

جدير بالذكر أن بلوسكاي لا تستقبل حاليًا طلبات مباشرة للتوثيق، ولم توضح بعد آليات توثيق الشخصيات العامة مثل المشاهير والسياسيين والصحفيين والرياضيين.

ورغم أهمية هذه الخطوة في دعم الموثوقية، إلا أن بعض المراقبين يرون أنها قد تعقد الأمور بالنسبة للمبدعين الجدد أو الشخصيات التي اكتسبت شهرة على منصات أخرى، دون أن تكون معروفة على نطاق واسع.

وتعد بلوسكاي منصة تواصل اجتماعي تركز على النصوص، وتتيح للمستخدمين نشر رسائل قصيرة بحد أقصى 300 حرف، إلى جانب الصور والفيديوهات، بالإضافة إلى خدمة الرسائل المباشرة.

وتعتمد المنصة على إطار عمل لامركزي شبيه بمنصة Mastodon، حيث يمكن للمستخدمين الانضمام إلى خوادم مستقلة ذات قواعد واهتمامات مختلفة، كما يمكنهم لاحقًا إنشاء خوادمهم الخاصة لبناء تجارب تواصل اجتماعي مخصصة، بعيدًا عن هيمنة الخوادم المركزية.