شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Grok يُنافس ChatGPT وجيمينى.. البحث الصوتى الفورى أبرز المميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الذكاء الاصطناعي لإيلون ماسك تقدمًا ملحوظًا، مقتربًا من منافسيه جيميني من جوجل وChatGPT من OpenAI، مع آخر تحديث لـ Grok، روبوت الدردشة من xAI.

وبات الان بمقدور Grok الإجابة على الأسئلة بناءً على ما يظهر من خلال كاميرا هاتفك، على غرار ميزات الرؤية الفورية المتوفرة بالفعل في جيميني من جوجل وChatGPT، بالإضافة إلى ذلك، يُضيف تحديث Grok الجديد دعمًا للدردشة الصوتية بلغات متعددة، ويتيح البحث الصوتي الفوري.

ويأتي هذا التحديث حصري لنظام iOS، وهو أمرٌ غير مفاجئ نظرًا لأن إيلون ماسك أطلق Grok أولًا على أجهزة iPhone قبل توسيعه ليشمل هواتف Android، مع ذلك، يمكن لمستخدمي Android الوصول إلى هذه الميزات الجديدة أيضًا، ولكن فقط إذا كانوا مشتركين في باقة SuperGrok من xAI بقيمة 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

وتطلق xAI ميزات جديدة بوتيرة سريعة، فمؤخرًا، حصلت Grok على أداة جديدة لإنشاء المستندات والتطبيقات، كما أضافت شركة إيلون ماسك ميزة الذاكرة إلى التطبيق، ليتمكن روبوت الدردشة من تذكر تفاصيل المحادثات السابقة.