شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تفعّل تلقائيًا خاصية تمويه الصور العارية فى تطبيق الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة جوجل في تفعيل ميزة جديدة داخل تطبيق “Google Messages”، تقوم تلقائيًا بتمويه الصور التي تُصنف كمحتوى عارٍ، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي المحلي على الجهاز، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود جوجل لتعزيز أمان التواصل الرقمي، دون المساس بخصوصية المستخدمين.

الميزة التي أُعلن عنها رسميًا في أواخر العام الماضي، تعتمد على نظام “SafetyCore” من أندرويد، الذي يضمن أن تحليل المحتوى يتم بالكامل على الجهاز نفسه، دون إرسال أي بيانات أو صور إلى خوادم جوجل، ما يحافظ على خصوصية المستخدم ويقلل من احتمالية التعرض لمواقف رقمية خطرة.

عند تفعيل الخاصية، يتم تمويه الصور تلقائيًا إذا تم اكتشاف أنها قد تحتوي على عُري. وتظهر رسالة تحذير مع خيارات توعوية، مثل “تعرّف على مخاطر الصور العارية”، و"حظر هذا الرقم"، بالإضافة إلى خيارات المشاهدة مثل “لا، لا أريد المشاهدة” أو “نعم، أريد المشاهدة”. بعد العرض، يمكن للمستخدم إعادة تمويه الصورة باستخدام خيار "إزالة المعاينة".

الميزة مفعّلة افتراضيًا للمستخدمين تحت سن 18 عامًا، ولا يمكن إيقافها للمستخدمين الخاضعين للرقابة الأبوية من خلال تطبيق “Family Link”. أما للمراهقين غير الخاضعين للرقابة من سن 13 إلى 17، فهي مفعّلة افتراضيًا ويمكن إيقافها يدويًا من إعدادات التطبيق. بالنسبة للبالغين، تبقى الخاصية غير مفعّلة إلا إذا تم تفعيلها يدويًا.

ولا تقتصر الميزة على استقبال الصور فقط، بل تتدخل أيضًا عند محاولة إرسال أو إعادة توجيه صور محتملة للعُري. في هذه الحالة، تظهر رسالة تأكيد تمنح المستخدم لحظة للتفكير قبل الإرسال، في محاولة للحد من القرارات المتسرعة.

حتى الآن، تقتصر هذه الخاصية على الصور فقط ولا تشمل مقاطع الفيديو، كما أنها تعمل فقط داخل تطبيق “Google Messages”، بينما تحتاج التطبيقات الأخرى إلى دمجها يدويًا مع نظام “SafetyCore”.

ورغم أن الخاصية بدأت في الظهور على بعض أجهزة النسخة التجريبية منذ فبراير الماضي، إلا أن توفرها لا يزال محدودًا، في انتظار الإطلاق الكامل خلال الفترات المقبلة.