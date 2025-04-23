شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنقل إنتاج هواتف بيكسل من فيتنام للهند لزيادة الإنتاج وتجنب رسوم ترامب والان مع تفاصيل الخبر

أفاد تقريرٌ بأنّ إنتاج هواتف جوجل بيكسل الذكية قد يُنقل من فيتنام إلى الهند، ويُقال إنّ شركة ألفابت الشركة الأم لجوجل، أجرت محادثاتٍ مع شركائها في التصنيع في الهند لإنتاج المزيد من هواتف جوجل بيكسل الذكية هناك.

ومن المتوقع أن يُسرّع هذا من خطط جوجل لزيادة التصنيع في الهند خلال السنوات القليلة المقبلة، وعلى غرار آبل يبدو أنّ الشركة تبذل جهودًا للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقتٍ سابق من هذا الشهر على عدة دول، بما في ذلك فيتنام والهند.

ونقلا عن اثنين من المديرين التنفيذيين، أفاد تقريرٌ في صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" أن شركة ألفابت أجرت جولةً من المحادثات مع فوكسكون وديكسون في وقتٍ سابق من هذا الشهر، في إطار سعي الشركة لنقل جزءٍ من تصنيع هواتف جوجل بيكسل الذكية إلى الهند ، ويُقال أيضاً إن جوجل طلبت من شركائها توريد مكوناتٍ مثل ماسح بصمات الأصابع والبطاريات والشواحن محلياً، بدلاً من استيرادها.

ووفقًا للمنشور، يُنتج شركاء جوجل في التصنيع فى الهند ما يصل إلى 45 ألف هاتف ذكي من طراز Google Pixel شهريًا، ولكن معظم هذه الهواتف تُباع في الهند بشكل أساسي، و بدأت الشركة تصنيع هواتفها الذكية في الهند في أغسطس 2024 بدءًا من هاتف Pixel 8.

وكانت جوجل تخطط بالفعل لنقل إنتاج هواتف جوجل بيكسل إلى الهند، وفقًا للتقرير، ولكن يبدو أن الشركة عازمة على تسريع خططها ، وبمجرد زيادة إنتاج هواتف جوجل بيكسل الذكية في البلاد، تخطط جوجل لشحنها إلى الولايات المتحدة، تمامًا كما فعلت آبل .

وجاء حوار الشركة مع ديكسون وفوكسكون ردًا على الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين (حتى 145%)، وفيتنام (46%)، والهند (26%)، وعدة دول أخرى ، وقد أوقفت الولايات المتحدة هذه الرسوم الجمركية على معظم الدول باستثناء الصين لمدة 90 يومًا.

وليس من الواضح حاليًا حجم إنتاج هواتف جوجل بيكسل الذكية في الهند، في إطار جهود جوجل لتخفيف أثر الرسوم الجمركية على الصين وفيتنام. وإذا قام شركاء الشركة بتوريد المكونات محليًا، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى انخفاض أسعار الهواتف الذكية في المستقبل.