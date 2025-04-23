شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتوقف عن العمل على هواتف ايفون الشهر المقبل.. القائمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تمتلك هاتف آيفون قديمًا ولم تقم بتحديثه منذ فترة، فقد ترغب في الانتقال إلى جهاز جديد، حيث أكدت واتساب مؤخرًا أنها ستنهي دعمها للأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل آبل القديمة، وهذه أخبار سيئة لمالكي ثلاثة أجهزة شائعة.

وحاليًا، يعمل واتساب بسلاسة تامة على أي جهاز آيفون يعمل بنظام iOS 12 أو أحدث، ومع ذلك، ابتداءً من 5 مايو، سيتغير هذا الوضع، حيث أعلنت خدمة الدردشة التابعة لشركة Meta أن تطبيقها سيعمل فقط على الهواتف التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث، وأوضحت واتساب: "نقدم حاليًا الدعم ونوصي باستخدام الأجهزة التالية: أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 12 أو أحدث، ولكن ابتداءً من 5 مايو 2025، سيتم دعم إصدارات iOS 15.1 أو أحدث فقط."

إذن، ما هي الأجهزة التي سيؤثر عليها هذا التغيير فعليًا؟

ولحسن الحظ، يستهدف هذا التغيير فقط مستخدمي أجهزة آيفون القديمة جدًا، الأجهزة التي لا يمكن ترقيتها إلى iOS 15.1 تشمل iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus، وطالما أنك تمتلك iPhone 6s أو إصدارًا أحدث، يمكنك الاستمرار في استخدام واتساب - فقط تأكد من تحديث نظام التشغيل بالكامل.

لماذا يُجري واتساب هذا التغيير؟

مع مرور الوقت، قد تواجه الأجهزة القديمة صعوبة في مواكبة الميزات والتحديثات الجديدة، وبدلاً من ترك التطبيق يعمل بشكل سيء وعدم حصوله على التحديثات، يُفضل واتساب أن يتوقف الناس عن استخدامه، وأضاف واتساب: "تتغير الأجهزة والبرامج باستمرار، لذلك نراجع بانتظام أنظمة التشغيل التي ندعمها ونُجري التحديثات".

وأضاف: "ننظر سنويًا إلى الأجهزة والبرامج الأقدم والأقل استخدامًا، وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضًا على آخر تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف اللازمة لتشغيل واتساب".

وإذا كنت بحاجة إلى ترقية، فلا تنسَ أن أجهزة iPhone 15 Pro وiPhone 16 الجديدة فقط هي التي يمكنها الوصول إلى Apple Intelligence، حيث تتيح هذه الميزة الذكية للمستخدمين تعديل رسائل البريد الإلكتروني وتعديل الصور تلقائيًا، كما يمكنها إنشاء رموز تعبيرية فريدة، وتنظيم صناديق البريد الإلكتروني، وحتى معرفة مكان وجود شيء ما بتوجيه الكاميرا إليه.