شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بتكوين" تقفز لأعلى مستوى فى 7 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت عملة بتكوين بأكثر من 6% صباح اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس، وسط تفاؤل المستثمرين بتراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالاضافة إلى تلميحه إلى تخفيف محتمل في الرسوم الجمركية على الصين.

وارتفعت بتكوين بنسبة 6.3% إلى 93,811 دولارًا في أعلى مستوى لها منذ سبعة أسابيع؛ وفق ما نقله موقع (كوين ديسك) المختص في العملات الرقمية.

وجاء الارتفاع بعد أن تراجع ترامب عن تهديداته الأخيرة بإقالة باول، وهي الخطوة التي كانت قد أثارت قلق المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي الامريكي.

وأشار ترامب إلى إمكانية تخفيض الرسوم المفروضة على الواردات الصينية، مما أنعش الآمال بتحسن في المشهد الاقتصادي العالمي، وقال: "نحن في وضع جيد مع الصين ودول أخرى".

وسجلت العملات الرقمية البديلة مكاسب قوية اليوم الأربعاء، مع زيادة الشهية تجاه الأصول ذات المخاطر العالية، وارتفعت العملة الرقمية الثانية عالميًا، إيثيريوم، بنسبة 13.5% لتصل إلى 1,796.57 دولار.

كما قفزت العملة الرقمية الثالثة "ريبل اكس ار بي(XRP)" بنسبة 7.7% إلى 2.2358 دولار، وحققت "سولانا" مكاسب بنسبة 8.8%، بينما ارتفعت "كاردانو" بنسبة 11.4%، وأضافت "بوليجون" 5.4%، أما في فئة "عملات الميم"، فقد قفزت "دوجكوين" بنسبة تقارب 13%، بينما ارتفعت عملة "$TRUMP" بنسبة 14%.