شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-20" غداً الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن يتم إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-20" غدا الخميس في تمام الساعة (5:17) مساءً بتوقيت بكين، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين .

وأوضح المتحدث باسم وكالة الفضاء لين شي تشيانغ، خلال مؤتمر صحفي حسبما نقلت قناة (سي جي تي إن) الصينية، أن السفينة ستضم ثلاثة من رواد الفضاء، وهم تشن دونغ (القائد)، تشن تشونغ روي، ووانغ جيه، وذلك لإتمام المهام المخطط لها ضمن رحلة الفضاء "شنتشو-20" .

وقال "إن الطاقم سيتولى مجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك إجراء اختبارات في علوم الفضاء، بالإضافة إلى عمليات التفتيش خارج المركبة، وتركيب أجهزة الحماية من الحطام الفضائي، وكذلك تركيب وإعادة تدوير الحمولات والمعدات".

تعتبر هذه المهمة هي الطيران الخامس والثلاثين ضمن برنامج الفضاء المأهول الصيني، وهي البعثة المأهولة الخامسة في مرحلة التطبيق والتطوير لمحطة الفضاء الصينية.