شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام iOS 19 سيضيف ثلاثة ترقيات كبيرة لـ Siri.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أبل عن وصول ترقيات جديدة مقبلة لمساعدها Siri فى هذا الخريف بنظام التشغيل iOS 19، وإليك ما يمكن توقعه وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".

1: مساعدة Siri المخصصة في نظام التشغيل iOS 19

من بين المزايا المحتملة لـ Siri في نظام التشغيل iOS 19 مقارنة بمنافستها في مجال الذكاء الاصطناعي هي المعرفة عنك وعن بياناتك الشخصية.

نظرًا لأن Siri جزء من النظام البيئي الخاص بشركة أبل، فيمكنها الوصول إلى بيانات أبل الأخرى الخاصة بك بطريقة حساسة للخصوصية، وفي نظام التشغيل iOS 19، سيسمح هذا بتقديم المساعدة المخصصة لحياتك.

وتقدم شركة أبل مثالين قويين:

* يمكن للمستخدم أن يقول "قم بتشغيل البودكاست الذي أوصى به جيمي"، وسيقوم Siri بتحديد موقع الحلقة وتشغيلها، دون أن يضطر المستخدم إلى تذكر ما إذا كان قد تم ذكرها في رسالة نصية أو بريد إلكتروني

* يمكنهم أن يسألوا، "متى ستهبط طائرة أمي؟" وسوف يقوم Siri بالعثور على تفاصيل الرحلة ومقارنتها بتتبع الرحلة في الوقت الفعلي لإعطاء وقت الوصول

2: الحوسبة بدون استخدام اليدين مع Siri

يعد المساعد جيد للمهام الأساسية مثل ضبط المؤقتات أو التذكيرات أو تشغيل الموسيقى، ولكن الحوسبة بدون استخدام اليدين لا تزال في الغالب مجرد حلم بعيد المنال.

ومع ذلك، ستتغير الأمور بشكل كبير مع نظام التشغيل iOS 19، لأنه يقدم مئات من الإجراءات الجديدة، بما في ذلك طلبات التطبيقات المتعددة.

على سبيل المثال، ستتمكن من قول شيء مثل "أضف الصور من هذا الصباح إلى ملاحظة مراقبة الطيور"، وسوف تتولى Siri الأمر، ولا داعي لفتح تطبيق الصور أو الملاحظات، فقط قل الكلمات وسيتم الانتهاء.

3: الوعي على الشاشة

أضافت Siri الدعم لشكل محدود للغاية من الوظائف المرتبطة بالشاشة، على سبيل المثال، يمكنك اليوم في نظام التشغيل iOS 18 أن تقول "ذكرني بهذا" عند عرض بريد إلكتروني، وسينشأ Siri تذكير يحتوي على رابط إلى الرسالة.

لكن الوعي الحقيقي على الشاشة لم يكن قط ضمن قدرات Siri، ليس حتى نظام التشغيل iOS 19.

عندما تصل ترقيات Siri الجديدة، فإنها ستصبح على دراية بمحتوى معين على شاشتك، مما يتيح لك الرجوع إليه بشكل طبيعي كما تفعل مع مساعد بشري.

تشرح شركة أبل: "بفضل الوعي على الشاشة، ستتمكن Siri من فهم محتوى المستخدمين واتخاذ إجراءات بشأنه في المزيد من التطبيقات بمرور الوقت، فعلى سبيل المثال، إذا أرسل صديق رسالة نصية إلى مستخدم تتضمن عنوانه الجديد في الرسائل، يمكن للمتلقي أن يقول، "أضف هذا العنوان إلى بطاقة الاتصال الخاصة به".

من المفترض أن يكون هذا مفيدًا على iPhone، ولكنه قد يكون حيويًا بشكل خاص على Vision Pro عندما تصل القدرة إلى هناك.