شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Unbeatable تعود بنسخة تجريبية جديدة على PS5 وPC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تأكيد جديد على أن ألعاب الإندي هي موطن الابتكار والجرأة، تعود لعبة Unbeatable بنسخة تجريبية موسعة على الحاسوب وبلايستيشن 5، كاشفة عن لمحة أوسع من مغامرتها الموسيقية التي طال انتظارها. اللعبة التي أعلنت عنها D-Cell Games لأول مرة في عام 2020 وجمعت تمويلاً جماهيريًا في العام التالي، تمزج بين الأنمي والموسيقى والتمرد في تجربة مرئية وموسيقية فريدة.

تدور أحداث اللعبة في عالم تُجرّم فيه الموسيقى، حيث تتبع القصة الشخصية الرئيسية “Beat” وفرقَتها الموسيقية الهاربة. تقدم Unbeatable مزيجًا بين السرد القصصي والتفاعل داخل المدينة، يتخلله حوارات مع السكان، ولعب البيسبول بطريقة خارجة عن المألوف باستخدام المطارق والسيوف، ورسومات الغرافيتي، ومعارك بالأيدي مع رجال الشرطة الذين يفرضون القوانين القمعية ضد الموسيقى. كما تتيح اللعبة لحظات تأملية لكتابة أغاني جديدة والتفكير.

الشق الآخر من اللعب يركز على التحديات الإيقاعية البسيطة التي تعتمد على زري “أعلى” و”أسفل” فقط، مما يجعلها سهلة التعلم ولكن صعبة الإتقان. ولعشاق الألعاب الإيقاعية الكلاسيكية، توفر اللعبة وضع Arcade المنفصل، والذي يُعتبر تجربة كاملة بحد ذاته، مع تحديات ومؤثرات إضافية تضفي مزيدًا من التنوع.

ورغم عدم الإعلان عن موعد إصدار نهائي، فإن العرض الجديد يؤكد أن فريق التطوير قضى السنوات الخمس الماضية في صقل هذه التجربة الفريدة بصريًا وسمعيًا. اللعبة ستصدر أيضًا على Xbox لاحقًا، أما الآن، فالنسخة التجريبية متاحة للتنزيل على Steam وPlayStation 5.