شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تفك احتكار جوجل: لم يعد إلزاميًا تضمين Play Store في تلفزيونات أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تُعد انتصارًا لمصنعي أجهزة التلفزيون الذكية والمنافسة العادلة في السوق، أعلنت لجنة المنافسة الهندية (CCI) أن جوجل لم تعد تفرض على الشركات المصنعة لتلفزيونات أندرويد في الهند تضمين نظام تشغيلها أو متجر Google Play أو أي تطبيقات مثبتة مسبقًا. يأتي هذا القرار في أعقاب دعوى قضائية رفعت ضد جوجل من قبل المحاميين الهنديين كشيتز آريا وبوروشوتام أناند، اللذين اتهما الشركة بإساءة استغلال مركزها المهيمن.

وقد وافقت جوجل على تسوية القضية بتقديم طلب رسمي بموجب المادة 48A من قانون المنافسة، في ما بات يُعرف بـ”اتفاق الهند الجديد”. ووفقًا لهذا الاتفاق، ستمنح جوجل تراخيص منفصلة لخدمات Google Play وGoogle Play Services لأجهزة التلفزيون الذكية العاملة بنظام أندرويد في السوق الهندي، دون إلزام الشركات بتضمينها مسبقًا أو فرض شروط مثل تثبيت التطبيقات بشكل افتراضي.

كما أكدت اللجنة أن جوجل ستتخلى عن شرط الحصول على “اتفاق التوافق مع أندرويد” (ACC) للأجهزة التي لا تحتوي على تطبيقات جوجل، مما يمنح الشركات حرية أكبر في إنتاج وتوزيع أجهزة تلفاز ذكية تعتمد على نظام أندرويد دون التقيد بالمعايير السابقة.

وأقرت اللجنة التسوية بعد تقييم طبيعة المخالفات وتأثيرها في السوق، ووافقت على المقترح بعد خصم 15% من الغرامة المفروضة. وبذلك، تبلغ قيمة الغرامة النهائية التي ستدفعها جوجل نحو 20.2 كرور روبية هندية.

هذا التحول في السياسات لا يقتصر فقط على السوق الهندي. فقد قضى قاضٍ فيدرالي أمريكي هذا الأسبوع بأن جوجل انتهكت قوانين المنافسة في قطاع الإعلانات الرقمية، حيث استغلت موقعها المهيمن على خوادم إعلانات الناشرين ومنصات التبادل الإعلاني بشكل غير قانوني. وخلص الحكم إلى أن جوجل قامت بإقصاء المنافسين، مما ألحق ضررًا كبيرًا بالناشرين والمستخدمين على حد سواء.

تأتي هذه الأحكام كمؤشر واضح على تصاعد الضغوط العالمية ضد عمالقة التكنولوجيا، وبداية لعصر جديد من المراقبة والمساءلة القانونية لسلوك الشركات الرقمية الكبرى.