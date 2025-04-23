شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تحظر ميزة جديدة لـCarPlay حفاظًا على سلامة المستخدمين أثناء القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مستخدمو iPhone مؤخرًا على ميزة Sidecar التي تُتيح لهم تصفح الإنترنت وتشغيل الفيديو على نظام المعلومات والترفيه في سياراتهم عبر تطبيق Apple CarPlay، إلا أن هذه الميزة قصيرة الأمد ستُزال الآن من تطبيق Sidecar، بناءً على طلب من Apple للامتثال لإرشادات متجر التطبيقات.

وقد أكد مطورو التطبيق هذا القرار هذا الأسبوع، مُشيرين إلى أن ميزة "Park and Watch" الشهيرة لن تكون متاحة في التحديثات المستقبلية.

وقد تم إطلاق هذه الأداة، التي تتيح للمستخدمين عرض محتوى الويب وتشغيل مقاطع الفيديو على شاشة المعلومات والترفيه في سياراتهم أثناء ركنها، من خلال عملية شراء داخل التطبيق بسعر 9.99 دولارًا أمريكيًا.

وقد حظيت باهتمام كبير لتقديمها وظائف يطلبها مستخدمو CarPlay بشكل متكرر، ولكنها غير مدعومة رسميًا من قِبل Apple.

استرداد الأموال للميزة المتوقفة



يمكن للمستخدمين الذين اشتروا الميزة طلب استرداد الأموال عبر تطبيق Sidecar، ولا تزال قيود Apple على CarPlay سارية لتقتصر على وظائف التطبيقات في فئات محدودة، مثل الصوت والملاحة والرسائل وشحن السيارات الكهربائية، فلا يُسمح باستخدام متصفحات الويب ومشغلات الفيديو، حتى عند استخدامها حصريًا أثناء ركن السيارة.

صُممت هذه القيود للحد من تشتيت الانتباه أثناء القيادة، بما يتماشى مع نهج Apple الذي يضع السلامة في المقام الأول في تجارب القيادة داخل السيارة.

لا تزال هناك حلول بديلة

على الرغم من قيود Apple، يواصل بعض المستخدمين اللجوء إلى محولات خارجية تعمل بأنظمة Android أثناء التفاعل مع CarPlay، وتتيح هذه الأجهزة استخدامًا أوسع للتطبيقات، بما في ذلك تشغيل الفيديو وتصفحه، على الرغم من أنها تقع خارج نطاق نظام CarPlay الرسمي.