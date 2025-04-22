شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تلاحق مسرّب بيانات بوكيمون وتطلب هوية من Discord والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة نينتندو إجراءات قانونية ضد الشخص المسؤول عن تسريب ضخم لبيانات بوكيمون العام الماضى، وذلك وفقًا لما نشره موقع Polygon، وقد قدمت الشركة طلبًا رسميًا إلى محكمة فى كاليفورنيا لإجبار منصة Discord على تسليم معلومات الهوية الكاملة للمستخدم المعروف باسم “GameFreakOUT"، والذى تتهمه نينتندو بنشر مواد سرية لم تُطرح للعامة.

وطالبت نينتندو بالحصول على اسم المسرّب، وعنوانه، ورقم هاتفه، وبريده الإلكترونى، بعد أن قام بنشر هذه المواد عبر خادم على Discord يُدعى "FreakLeak"، وسرعان ما انتشرت هذه التسريبات على نطاق واسع عبر الإنترنت، لتُعرف لاحقًا باسم “Teraleak” نظرًا لضخامتها.

وشملت التسريبات ملفات حساسة، مثل الشيفرة المصدرية لألعاب بوكيمون، وتصاميم أولية لشخصيات جديدة، ومراجع للعبة MMO لم تُعلن بعد، بالإضافة إلى محاضر لاجتماعات تصميمية، وتسريبات تتعلق بجزء ثانٍ لم يُطرح بعد من لعبة "Detective Pikachu"، ومشاريع أفلام قادمة ضمن سلسلة بوكيمون.

حتى الآن، لم تصدر Discord أى تعليق رسمى بشأن الطلب القانونى، ولا يُعرف أن كانت ستلتزم بالكشف عن هوية "GameFreakOUT"، لكن فى حال حدث ذلك، فمن المرجّح أن يواجه المستخدم دعوى قضائية من نينتندو.

تجدر الإشارة إلى أن نينتندو لديها تاريخ فى ملاحقة المسرّبين قانونيًا، إذ سبق وأقامت دعوى ضد من سربوا صورًا من دليل استراتيجى للعبتى "Pokémon Sword & Shield" قبل صدورهما، وانتهى الأمر بحكم يلزم المدعى عليهم بدفع 150 ألف دولار لكل منهم كتعويض وغرامات قانونية.