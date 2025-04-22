شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدم يقاضى شركة أبل بمبلغ 5 ملايين دولار بعد فقدان بيانات من هاتفه المسروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أن مستخدمًا لهاتف آيفون حرك دعوى قضائية ضد شركة آبل بعد فقدانه الوصول إلى جميع بياناته الرقمية بعد سرقة هاتفه.

وقد زعم الأمريكي مايكل ماثيوز، أنه بعد سرقة هاتفه، فقد الوصول إلى بياناته الشخصية والمهنية، بما في ذلك السجلات الضريبية، وأبحاث العمل، وصور العائلة، والموسيقى.



ووفقًا للتقرير، يُجادل ماثيوز بأن نظام استرداد الحسابات من آبل، بموجب سياسة حماية البيانات المتقدمة (ADP)، معيب، ما منعه من الوصول إلى بيانات مهمة.

وقد دخلت قضيته الآن مرحلة الاستكشاف في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، ويتمثل جوهر المشكلة في مفتاح الاسترداد المكون من 28 رقمًا من آبل، وهو عنصر أساسي في ADP، حيث يوفر مفتاح الاسترداد تشفيرًا شاملًا لبيانات iCloud وبمجرد تفعيله، لا تحتفظ آبل بحق الوصول إلى مفاتيح التشفير، مما يعني أن المستخدم الذي لديه مفتاح الاسترداد وحده هو من يمكنه استعادة الحساب.

يزعم ماثيوز أن اللص الذي سرق جهازه ربما استخدم رمز مرور الجهاز لتغيير كلمة مرور Apple ID الخاصة به وتغيير مفتاح الاسترداد، مما أدى فعليًا إلى منعه من الوصول إلى البيانات. في ظل ADP، وبدون مفتاح الاسترداد الصحيح، لا تستطيع آبل حتى استعادة الوصول إلى البيانات.

ويطالب دعواه القضائية بالوصول إلى نحو 2 تيرابايت من بيانات iCloud وتعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار، مدعيا أن الخسارة أجبرته على إغلاق شركته الاستشارية التقنية.



وتُثير هذه القضية تساؤلات جوهرية حول الهوية الرقمية، وملكية البيانات، ومسؤولية الشركات، وتجدر الإشارة إلى أنه بدون ADP، تحتفظ Apple بمفاتيح التشفير التي تُمكّن من استعادة الحساب تحت التحقق الصارم.

ومع ذلك، بمجرد تفعيل ADP وإنشاء مفتاح الاسترداد، تصبح مسؤولية الاستعادة تقع على عاتق المستخدم وحده.

رد Apple الحذر

في حين رفضت Apple التعليق مباشرةً على القضية، أعربت عن تعاطفها مع ضحايا السرقة، قائلةً: "نحن نأخذ جميع الهجمات على مستخدمينا على محمل الجد، مهما كانت نادرة".

ولم تُشر الشركة إلى ما إذا كانت ستنظر في تغييرات على سياسات ADP في ضوء الدعوى القضائية.