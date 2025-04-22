شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تضيف لون “Sky Blue” جديد لسلسلة iPhone 17 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل لإطلاق لون جديد ضمن تشكيلتها المرتقبة من هواتف iPhone 17 Pro، حيث كشفت تسريبات حديثة عن قدوم اللون الجديد باسم “Sky Blue” أو “الأزرق السماوي”. ووفقًا لما نشره المسرّب الشهير Majin Bu، المعروف بدقة تسريباته المتعلقة بأجهزة آبل، فإن اللون الجديد سيكون متاحًا في طرازي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max.

وبحسب المعلومات، فإن هذا اللون سيشبه بدرجة كبيرة لون جهاز MacBook Air M4 الأزرق السماوي، الذي تم طرحه الشهر الماضي. كما أشار المصدر إلى أن آبل قامت بالفعل بإنتاج نماذج أولية من هواتف iPhone 17 Pro بهذا اللون الجديد، ما يدل على قرب اعتماده رسميًا في الإنتاج النهائي.

يُذكر أن آخر مرة أطلقت فيها آبل هاتف iPhone Pro بلون أزرق فاتح كانت في عام 2021، مع سلسلة iPhone 13 Pro التي جاءت بلون “Sierra Blue”، وقد نال آنذاك استحسان عدد كبير من المستخدمين.

حتى الآن، لم تؤكد آبل رسميًا تفاصيل الألوان التي ستُطرح بها سلسلة iPhone 17، ولكن التسريبات المتواترة تشير إلى أن اللون الأزرق السماوي قد يكون واحدًا من أبرز إضافات الشركة الجمالية في هذه النسخة.