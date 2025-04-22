علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 22 - 4- 2025 بمنتصف التعاملات

0 نشر
0 تبليغ

تكنولوجيا: استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 22 - 4- 2025 بمنتصف التعاملات

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 22 - 4- 2025 بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبدالحليم سالم

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 12:51 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-4-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك اليوم في منتصف التعاملات، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 266.07 جنيه  للشراء و167.3 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء  22-4-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

166.07 جنيه للشراء.

167.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

166.2 جنيه للشراء.

167.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

159.7 جنيه للشراء.

167.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

163.3 جنيه للشراء.

167.3 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

162.1 جنيه للشراء.

164.4 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements