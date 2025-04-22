شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تطلق قمرها الاصطناعي الرابع للاستطلاع بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية،اليوم الثلاثاء أنها أطلقت بنجاح قمرها الاصطناعي الرابع للاستطلاع من قاعدة فضاء أمريكية في فلوريدا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدراتها على المراقبة المستقلة لكوريا الشمالية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن القمر الاصطناعي انطلق مساء أمس الاثنين (بتوقيت الولايات المتحدة) من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية كما هو مخطط، وتم إدخاله إلى مداره بعد 15 دقيقة من الإطلاق، مبينة أن القمر الاصطناعي نجح في إجراء أول اتصال بمحطة أرضية خارجية بعد 56 دقيقة من الإقلاع، ونجح مرة أخرى في محاولة ثانية مما يشير إلى أن القمر يعمل بشكل طبيعي.

وذكرت الوزارة أنه من المتوقع أن يعزز هذا التشغيل الجماعي للأقمار الاصطناعية، إلى جانب الأقمار الثلاثة العاملة بشكل طبيعي، وأن يسهم في تحسين القدرات على اكتشاف علامات استفزازات كوريا الشمالية، وتوقعت السلطات العسكرية أن يسهم الإطلاق الأخير في تعزيز منصة الضربة الوقائية "سلسلة القتل"، وهي إحدى ركائز برنامج الردع الثلاثي التابع للجيش لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وأضافت أن القمر الصناعي الجديد المزود بالرادار ذي الفتحة التركيبية ، يعد رابع قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري يتم إطلاقه ضمن خطة كوريا الجنوبية لنشر 5 أقمار اصطناعية تجسسية بحلول نهاية هذا العام، بهدف تعزيز مراقبة كوريا الشمالية وتقليل اعتمادها على صور الأقمار الاصطناعية الأمريكية.

وقد أطلقت كوريا الجنوبية أول قمر اصطناعي للتجسس في ديسمبر 2023، وهو مزود بأجهزة استشعار كهروضوئية وأشعة تحت حمراء قادرة على التقاط صور مفصلة، وأطلقت قمرين آخرين في العام الماضي مزودين بمستشعرات ذات فتحة اصطناعية قادرة على جمع البيانات بغض النظر عن الظروف الجوية.