شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بتكوين" ترتفع بدعم من مشتريات شركة "ستراتيجي" المملوكة لملياردير أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة بيتكوين ارتفاعًا طفيفًا اليوم (الثلاثاء) ، مع تراجع الزخم بعد موجة صعود عطلة عيد الفصح، التي دعمتها عمليات شراء جديدة من شركة "ستراتيجي" المملوكة للملياردير الأمريكي مايكل سايلور؛ بالتزامن مع استمرار حالة الحذر في الأسواق نتيجة تصاعد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت بتكوين بنسبة 0.7% لتصل إلى 88,194.9 دولارًا بدعم من أخبار شراء "ستراتيجي" دفعة جديدة من العملة المشفرة؛ بحسب ما ذكره موقع (كوين ديسك) المختص في العملات الرقمية.

وأظهرت إفصاحات مالية امس (الإثنين) أن شركة "ستراتيجي" ، أكبر شركة مدرجة تمتلك بتكوين في العالم، اشترت 6,556 عملة بتكوين بقيمة إجمالية تقارب 555.8 مليون دولار وبذلك يرتفع إجمالي حيازاتها إلى 538,200 عملة.

وتم تمويل الصفقة عبر إصدار أسهم جديدة، وهي الآلية التي استخدمتها الشركة لتمويل معظم استثماراتها في بتكوين سابقًا.

وكانت "ستراتيجي" قد أعلنت في وقت سابق من شهر أبريل الجاري عن خسائر غير محققة تقارب 6 مليارات دولار من أصولها الرقمية، ما أثار قلقاً كبيراً في سوق العملات المشفرة.

في المقابل، شهدت أسعار العملات الرقمية الأخرى تراجعاً اليوم ، بعد أن فشلت في مجاراة ارتفاع بتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجعت العملة الرقمية الثانية عالميًا، إيثريوم، بنسبة 4% تقريبًا لتصل إلى 1,584.52 دولارًا. كما هبطت عملة XRP بنسبة 2.4% إلى 2.0790 دولار.

وسجّل سولانا وكاردانو انخفاضًا بنسبة 1% و2.6% على التوالي، في حين خالفت بوليجون الاتجاه وارتفعت بنحو 7%.

أما في سوق العملات الرمزية فقد تراجعت دوجكوين بنسبة 0.3%، وانخفض رمز $TRUMP بنسبة 0.4%.

وتبقى الأسواق الرقمية في حالة توتر، متأثرة بالمشهد السياسي والاقتصادي الامريكي، ومخاوف المستثمرين من تقلبات السياسة النقدية والتجارية.