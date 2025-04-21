شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تستخدم الذكاء الاصطناعى لاكتشاف عمر الأطفال على منصاتها وتأمين سلامتهم والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة Meta على توسيع نطاق استخدامها للذكاء الاصطناعي للكشف عن المراهقين على Instagram وفي بعض الحالات، ستبدأ في تجاوز إعدادات الحساب.

وأعلن إنستجرام أنه سيستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن العمر في عام 2024 ، وبحث النظام عن إشارات تشير إلى أن المستخدمين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، كما لو كانت رسائل الأصدقاء تقول "عيد ميلاد سعيد 16"، على سبيل المثال ( تقول ميتا أيضًا إنها تستخدم بيانات التفاعل غالبًا ما يتفاعل الأشخاص في نفس الفئة العمرية مع المحتوى الذي يرونه بطرق متشابهة).

وتخضع حسابات المراهقين على إنستجرام لإعدادات أكثر تقييدًا ، بشكل افتراضي تكون حسابات المراهقين خاصة، ولا يمكن للغرباء إرسال رسائل إليهم ، ويضع إنستجرام حدودًا لنوع المحتوى الذي يراه المراهقون ، وفي العام الماضي، غيّر إنستجرام الإعدادات لجميع المراهقين على المنصة بحيث تم تمكين ميزات الأمان تلقائيًا.

وأعلنت الشركة الآن أنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث بشكل استباقي عن حسابات المراهقين التي تحمل تاريخ ميلاد بالغ، ولتغيير إعدادات المستخدمين الذين تشتبه في أنهم أطفال.

وفي منشور على مدونتها، أعلنت إنستجرام أنها ستبدأ اختبار الميزة اليوم في الولايات المتحدة ، وإذا اكتشف أن المستخدم طفل بالفعل، لكن الحساب يُظهر عكس ذلك، فسيضعه إنستجرام تلقائيًا ضمن إعدادات المراهقين الأكثر تقييدًا، وتُقر إنستجرام باحتمالية حدوث أخطاء في النظام، حيث تُؤكد الشركة أن المستخدمين سيتمكنون من تغيير إعداداتهم مرة أخرى.

وقدمت ميتا تدريجيًا المزيد من الإعدادات التي تزعم أنها ستحمي المراهقين والأطفال على المنصة، وذلك غالبًا استجابةً لمخاوف الآباء والمشرعين.

وفي العام الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا بشأن ما إذا كانت ميتا تبذل جهودًا كافية لحماية صحة المستخدمين الشباب ، وقد دفع الإبلاغ المقلق عن متحرشين على إنستجرام يستهدفون الأطفال إلى رفع دعوى قضائية من قِبل المدعي العام لولاية أمريكية.

كما يوجد خلاف بين شركات التكنولوجيا وتحديدًا جوجل من جانب، وميتا، وسناب، وإكس حول من يتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت ، وفي مارس، اتهمت جوجل ميتا بمحاولة "التخلي" عن مسؤوليتها على متاجر التطبيقات بعد إقرار مشروع قانون في ولاية يوتا.