شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. ميتا تحظر ميزات الذكاء الاصطناعي من آبل على تطبيقاتها لأجهزة آيفون والان مع تفاصيل الخبر

قررت شركة ميتا تعطيل ميزات Apple Intelligence في تطبيقاتها على أجهزة iOS، مثل فيسبوك وإنستجرام وثريدز، بما في ذلك أدوات الكتابة وميزة Genmoji، ووفقًا لتقرير تقني، اختارت ميتا تعطيل دعم أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بآبل في تطبيقاتها، رغم أن هذه الميزات تأتي مفعّلة تلقائيًا في معظم التطبيقات الخارجية.

وكان مدوّنة Sorcererhat Tech البرازيلية أول من رصد هذا التغيير، حيث نشرت لقطات شاشة توضح منع المستخدمين من الوصول إلى أدوات مثل Writing Tools، والتي تتيح تدقيق النصوص وإعادة صياغتها وتلخيصها، وكذلك رموز Genmoji التي تنشأ بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وبحسب موقع 9to5Mac، فإن آبل تتيح للمطورين خيار الانسحاب من دمج ميزات Apple Intelligence في تطبيقاتهم، وهو ما يبدو أن ميتا قد قررت فعله رسميًا، كما تم تعطيل ميزات أخرى مثل إضافة الملصقات عبر لوحة المفاتيح أو استخدام الـ Memoji في قصص إنستجرام، والتي كانت متاحة سابقًا.

يذكر أن ميتا تعتمد على نموذجها الخاص Llama في تقديم ميزات ذكاء اصطناعي داخلية في تطبيقاتها، مثل توليد النصوص والصور، وهي ميزات تم تعزيزها مؤخرًا من خلال أدوات تحرير الفيديو المدعومة بنموذج Movie GenAI داخل إنستجرام.

وتستخدم ميتا الذكاء الاصطناعي أيضًا في شريط البحث على واتساب وفيسبوك وإنستجرام، حيث يتم تدريب النماذج على البيانات المتاحة من داخل هذه المنصات.

اللافت أن الشركتين كانتا تجريان محادثات سابقًا لدمج نموذج Llama داخل منظومة Apple Intelligence، إلا أن هذه الخطوة لم تُستكمل بسبب خلافات تتعلق بسياسات الخصوصية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Wall Street Journal.

ويأتي هذا التطور ليزيد من حدة التوتر القائم بين الشركتين العملاقتين، اللتين تختلفان منذ فترة حول قواعد متجر التطبيقات وسياسات البيانات، وبذلك لن يكون بمقدور مستخدمي تطبيقات ميتا على أجهزة آيفون الاستفادة من ميزات Apple Intelligence في الوقت الحالي.