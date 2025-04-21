شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين تقفز لأعلى مستوى في أبريل مع تراجع الدولار وتصل لـ87.5 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار بتكوين بأكثر من 3% صباح اليوم الإثنين، تزامنًا مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات، مدفوعًا بمخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية الأمريكية بعد تلميحات من الرئيس دونالد ترامب بإقالة رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وذكر موقع (كوين ديسك) الأمريكي أن العملة الرقمية الأكبر عالميًا سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.2% لتصل إلى 87,518 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 2 أبريل، لتستعيد بذلك معظم الخسائر التي منيت بها منذ إعلان ترامب عن رسوم جمركية متبادلة في بداية الشهر.

وتزامنت مكاسب العملات الرقمية مع تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022، وسط تصاعد القلق من تسييس السياسة النقدية في ظل ضغوط ترامب على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفين هاسيت، يوم الجمعة الماضي، إن ترامب وفريقه يدرسون الجوانب القانونية لإقالة باول.

وكان ترامب قد كتب على منصة "تروث سوشيال": "إقالة باول لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية!"، مجددًا دعواته لتيسير السياسة النقدية.

كما صعدت العملات الرقمية البديلة بشكل ملحوظ، مواكبةً لموجة صعود بتكوين حيث ارتفع الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 2.6% ليصل إلى 1,647.57 دولار.

كما قفز الريبل (XRP)، ثالث أكبر عملة، بنسبة 2.7% ليصل إلى 2.1276 دولار؛ وتقدم سولانا بنسبة 0.6%، وكاردانو بنسبة 3%، بينما ارتفع بوليجون بنسبة 2.6%.

وسجلت عملة "دوجكوين"- الشهيرة ارتفاعًا بنسبة 2.4%، في حين ظل رمز ترامب "$TRUMP" دون تغيّر يُذكر.

تأتي هذه التحركات في ظل استمرار التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية، والتي تدفع المستثمرين نحو أصول بديلة تُعتبر أكثر تحصينًا في مواجهة تراجع العملات التقليدية.