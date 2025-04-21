شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 17 الجديد يصل فى سبتمبر مع تصميم "Air" أنحف وكاميرا ثورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كالعادة، تتجه الأنظار نحو شركة آبل مع اقتراب موعد إعلان هواتفها الجديدة، وهذه السنة، تستعد الشركة للكشف عن سلسلة iPhone 17، والتي يتوقع أن تشهد تحديثًا هو الأكبر منذ سنوات.

وفقًا للتقارير والتسريبات المبكرة، ستضم السلسلة أربعة طرازات: iPhone 17، iPhone 17 Air، iPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max. والمفاجأة الكبرى هذا العام هي استبدال النسخة Plus بطراز جديد يُدعى iPhone 17 Air، والذي سيكون أنحف هاتف صنعته آبل على الإطلاق، بسماكة تتراوح بين 5 مم و6.25 مم وشاشة بقياس 6.6 بوصة.

يُتوقع أن يمثل iPhone 17 Air خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن شاشة كبيرة بجسم خفيف ونحيف، في حين يُقال إن البطارية والأداء سيحافظان على مستواهما بفضل المعالج الجديد A19.

تحديثات الشاشة والتصميم

من أبرز التحسينات في السلسلة المنتظرة هو دعم شاشات ProMotion بتردد 120 هرتز على جميع الموديلات، لأول مرة في تاريخ آيفون، كما سيتم تزويد كل الهواتف بميزة الشاشة الدائمة Always-On Display، إضافة إلى طبقة مقاومة للانعكاس والخدوش لتعزيز تجربة المشاهدة والمتانة.

أما من حيث التصميم، فستحصل النماذج الأساسية على تحسينات طفيفة تشمل تشطيبًا غير لامع لمقاومة البصمات والانزلاق، بينما تخطط آبل لإحداث تغيير جذري في شكل الكاميرا الخلفية في نسخ Pro، عبر استبدال وحدة الكاميرا المربعة بشريط كاميرا عرضي من الألمنيوم لتحسين التبريد وتوزيع الوزن.

معالجات وذاكرة محسّنة

يتوقع أن تعمل الإصدارات الأساسية بشريحة A19 الجديدة، في حين ستزود طرازات Pro بمعالج A19 Pro الأقوى. كما سيتم رفع سعة الذاكرة العشوائية إلى 8 جيجابايت للهواتف العادية، و12 جيجابايت لطرازات Pro — وهي سابقة في أجهزة آيفون، ما يعزز من قدراتها في الذكاء الاصطناعي والتعدد المهام.

الكاميرات قفزة نوعية

من المرتقب أن تحصل كل الطرازات على كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل بدلاً من 12، لتقديم صور سيلفي ومكالمات فيديو بجودة أعلى. أما الكاميرات الخلفية، فستحتفظ الطرازات العادية بعدسة 48 ميجابكسل، فيما قد تكتفي نسخة Air بعدسة واحدة كحل وسط لأجل نحافتها.

طرازات Pro ستحمل ثلاث عدسات بدقة 48 ميجابكسل (واسعة، فائقة الاتساع، تيليفوتو)، مع إمكانية دعم تصوير فيديو بدقة 8K في Pro Max، وزوم بصري حتى 3.5x، وزوم رقمي “خسارة صفرية” حتى 7x بفضل تقنيات المعالجة المتقدمة.

البطارية والشحن

مع ازدياد حجم الشاشات، من المنتظر أن ترفع آبل من سعة البطاريات، مع دعم شحن سريع بقدرة 35 واط لجميع الإصدارات، بدلًا من 30 واط سابقًا.

الأسعار وتاريخ الإطلاق

يتوقع أن تكشف آبل عن سلسلة iPhone 17 بين 11 و13 سبتمبر 2025، مع بدء الأسعار من ما يعادل نحو 1,090 دولار أمريكي تقريبًا لطراز iPhone 17، وقد تصل إلى نحو 2,000 دولار لطراز Pro Max الأعلى.