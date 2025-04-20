شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح Gemini Advanced مجانًا لطلاب أمريكا حتى ربيع 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز المنافسة مع شركة “OpenAI”، أعلنت جوجل عن إتاحة خدمتها الذكية Gemini Advanced مجانًا لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 15 شهرًا، ضمن خطة Google One AI Premium، وتشمل هذه المبادرة أيضًا توفير 2 تيرابايت من التخزين السحابي، إلى جانب ميزات أخرى متقدمة في الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا العرض في الوقت الذي طرحت فيه OpenAI عرضًا مشابهًا يمنح الطلاب في أمريكا وكندا شهرين مجانيين من ChatGPT Plus. إلا أن عرض جوجل يتميز بفترة أطول بكثير تمتد حتى ربيع عام 2026، لكنه يقتصر على الطلاب في الولايات المتحدة فقط.

وفقًا لموقع فرعي خاص على صفحة Gemini الرسمية، يُمكن للطلاب المسجلين في كليات أو جامعات أمريكية الاستفادة من هذا العرض حتى 30 يونيو المقبل. وللاستفادة من هذه الفرصة، يجب على الطالب أن يمتلك بريدًا إلكترونيًا ينتهي بـ “.edu”، وهو ما تستخدمه جوجل للتحقق من الهوية الجامعية.

إذا كان الطالب مشتركًا حاليًا في خطة Google One AI Premium المدفوعة، والتي تُكلف نحو 20 دولارًا شهريًا، فيجب عليه إلغاء الاشتراك الحالي أولًا، ثم الاستفادة من العرض المجاني بعد انتهاء دورة الدفع.

ما الذي يحصل عليه الطالب؟

بمجرد التسجيل وتفعيل العرض عبر البريد الجامعي، سيحصل الطالب على:

• إمكانية استخدام Gemini Advanced (نسخة Gemini 2.5 Pro)

• Notebook LM Plus: أداة بحث متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

• Whisk: أداة لتوليد الصور والرسوم المتحركة

• Veo 2: أداة لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي

• دمج أدوات Gemini عبر تطبيقات Google Workspace

• سعة تخزين سحابي تبلغ 2 تيرابايت على حسابه الشخصي في جوجل

وتستمر هذه المزايا في التفعيل على الحساب الشخصي للمستخدم حتى ربيع عام 2026.

مقارنة مع OpenAI

بينما تقدم OpenAI حاليًا شهرين فقط من ChatGPT Plus مجانًا للطلاب في أمريكا وكندا، تتفوق جوجل من حيث مدة الاستفادة، لكنها تقيد عرضها على الولايات المتحدة فقط. يُظهر هذا التنافس المتصاعد بين عملاقي الذكاء الاصطناعي مدى أهمية استقطاب فئة الطلاب، التي تُعد من أكثر الفئات استخدامًا لهذه التقنيات، وخصوصًا في مجالات البحث، التعليم، والإبداع الرقمي.

يمثل عرض جوجل نقلة نوعية في دعمها للمجتمع الأكاديمي، عبر إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة لطلاب الجامعات بشكل مجاني وطويل الأمد. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث، وتوسيع قاعدة مستخدمي Gemini Advanced بين الشباب المهتمين بالتكنولوجيا.