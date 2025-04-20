شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب سيتيح قريبًا ترجمة الرسائل داخل الدردشة والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن واتساب يختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ترجمة الرسائل من لغة إلى أخرى داخل المحادثات، وقد تساعد هذه الميزة المستخدمين في مناطق مختلفة من الهند أو العالم على التواصل بسهولة في المحادثات الفردية أو الجماعية دون الحاجة إلى لغة مشتركة، على سبيل المثال يمكن أن تترجم كلمة "hello" إلى "namaste" لمن يقرأ ويكتب باللغة الهندية على هاتفه.

ووفقًا لما رصد في أحدث نسخة تجريبية من واتساب على أندرويد (الإصدار 2.25.12.25) عبر موقع WABetaInfo، تظهر الميزة الجديدة ضمن إعدادات الترجمة، وبمجرد تفعيلها سيُطلب من المستخدمين اختيار لغة من بين اللغات المدعومة، مثل الهندية، والإسبانية، والبرتغالية (البرازيل)، والروسية، والعربية. وبعد اختيار اللغة، يقوم واتساب بتنزيل حزمة اللغة اللازمة لتفعيل الترجمة. كما يمكن للمستخدمين اختيار السماح لواتساب بتنزيل الحزمة تلقائيًا عند التعرف على لغة الرسائل الواردة.

ميزة "الترجمة" ستكون متاحة من خلال شاشة معلومات المحادثة، ووفقًا للتقرير يمكن للمستخدمين اختيار اللغة التي يرغبون في أن تُترجم إليها الرسائل بشكل تلقائي، وذلك لكل محادثة على حدة، مما يعني إمكانية تخصيص لغة ترجمة مختلفة لكل محادثة، كما يمكن إيقاف تشغيل الميزة من نفس الشاشة، أما حزم الترجمة التي يتم تحميلها، فهي تخزن ضمن بيانات واتساب ويمكن حذفها من إعدادات التخزين.

أما من ناحية الخصوصية، فلا داعي للقلق؛ إذ أوضح التقرير أن جميع الترجمات تتم على الجهاز نفسه، دون إرسال أي بيانات إلى خوادم واتساب أو أطراف خارجية، وتعتمد الميزة على نفس إطار العمل المستخدم في أداة تحويل الصوت إلى نص داخل التطبيق، ما يعني أن الترجمات قد لا تكون دقيقة دائمًا لأنها لا تستخدم الإنترنت.

والميزة الجديدة لا تزال قيد الاختبار، وهي متاحة حاليًا لعدد محدود من المستخدمين ضمن برنامج النسخة التجريبية، ومن المتوقع أن تتوسع تدريجيًا في الأسابيع المقبلة، لكن لم يُحدَّد بعد موعد إطلاقها الرسمي لجميع المستخدمين.