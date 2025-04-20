شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تنشئ فيديوهات باستخدام Veo 2 عبر Gemini من جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت جوجل عن إمكانيات جديدة قوية لمستخدمي خطتها المدفوعة Google One AI Premium، وذلك من خلال دمج نموذج الفيديو الذكي Veo 2 في منصة Gemini، النموذج الذي أطلقته الشركة في ديسمبر الماضي يعد من أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الفيديوهات، إذ يتيح إنشاء مشاهد سينمائية عالية الجودة عبر أوامر نصية فقط، وبأسلوب بصري جذاب يناسب مختلف الموضوعات والأنماط الفنية.

يعتمد Veo 2 على فهم متقدم لحركة البشر وقوانين الفيزياء الواقعية، ما يجعله قادرًا على توليد مشاهد طبيعية وسلسة، سواء على مستوى حركة الشخصيات أو تفاصيل البيئة المحيطة، وتصل جودة الفيديوهات المُولدة إلى 720p ومدة 8 ثوانٍ، مع إخراجها بصيغة MP4 في إطار أفقي 16:9.

بفضل هذا التحديث، بات بإمكان مستخدمي Gemini Advanced إنشاء فيديوهات بسهولة عبر إدخال وصف نصي بسيط للفكرة، ليقوم النموذج بتحويلها إلى مقطع مرئي ديناميكي، كل ما على المستخدم فعله هو فتح Gemini، واختيار Veo 2 من قائمة النماذج، ثم كتابة وصف دقيق للمشهد الذي يرغب في إنتاجه، ليقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء الفيديو تلقائيًا.

وتجدر الإشارة إلى وجود حد شهري لعدد الفيديوهات التي يمكن توليدها، ويتم تنبيه المستخدم عند الاقتراب من هذا الحد.

إلى جانب Veo 2، طورت جوجل أيضًا أداة Whisk التجريبية ضمن Google Labs، وهي مساحة إبداعية مخصصة للجمع بين الأوامر النصية والصور بهدف توليد محتوى بصري مميز، وقد حصلت Whisk على تحديث جديد تحت اسم Whisk Animate، والذي يسمح بتحويل الصور الثابتة إلى فيديوهات قصيرة متحركة، باستخدام تقنية Veo 2.