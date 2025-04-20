شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هي ميزة "إنستجرام بليند" وكيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

طرحت إنستجرام ميزة جديدة تدعى "إنستجرام بليند"، وهي استجابة لطلب طالما عبر عنه المستخدمون، وتتيح إنشاء خلاصة مخصصة من مقاطع الريلز بالتعاون مع الأصدقاء داخل المحادثات الفردية أو الجماعية.

تخصص "إنستجرام بليند" مساحة داخل المحادثة، يقترح فيها التطبيق مقاطع ريلز يتوقع أن تنال إعجاب جميع المشاركين، ما يجعلها وسيلة ترفيهية وتفاعلية أكثر تطورًا من مجرد إرسال المقاطع يدويًا كما هو الحال حاليًا.

الميزة تعالج أحد أبرز التحديات التي تواجه الأصدقاء على إنستجرام، خاصة أن الريلز أصبحت وسيلة تواصل رئيسية، فبدلاً من إرسال الريلز بشكل فردي، تتيح "إنستجرام بليند" مشاهدة المقاطع معًا، بناءً على خوارزمية تقترح محتوى مشتركًا يراعي اهتمامات جميع الأطراف.

ولا تزال الميزة تجريبية وتعمل بنظام الدعوات فقط، ما يعني أنها غير متاحة للجميع حتى الآن، وقد أبلغ بعض المستخدمين عن ظهور أيقونة "بليند" أعلى محادثاتهم، لكنها غير مفعّلة بعد، ما يشير إلى أن إنستجرام تعمل على إطلاقها تدريجيًا.

ولا يمكن تفعيل الميزة يدويًا في الوقت الحالي، ويبدو أن إنستجرام ستختار المستخدمين الأوائل ممن سيحصلون على إمكانية استخدام "بليند"، وبمجرد تفعيلها لدى طرفين في المحادثة، يبدأ التطبيق في تحديث مقاطع الريلز يوميًا ضمن "بليند"، بما يعكس اهتماماتهم المشتركة.

وتأتي "إنستجرام بليند" في وقت تسعى فيه المنصة إلى تعزيز مكانتها، خصوصًا في السوق الأمريكية، وسط حالة الغموض التي تحيط بمستقبل تيك توك.

وتشير التقارير إلى أن ميتا تعمل على تطوير نسخة من التطبيق لأجهزة iPad، بالتزامن مع تغييرات في التصميم مثل اعتماد الشبكات المستطيلة بدلاً من المربعة في الملفات الشخصية.