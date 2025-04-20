شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "هابل" يحتفل بمرور 35 عامًا بصورة برج كوني من الغبار والغاز في سديم النسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار احتفالات وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ESA بالذكرى الـ35 لإطلاق تلسكوب هابل الفضائي، تم الكشف عن صورة جديدة مذهلة لأحد أبرز معالم الفضاء: برج كوني من الغاز والغبار يقع في سديم النسر، وهو موقع شهير لتشكل النجوم.

الصورة الجديدة تُظهر هذا البرج الهائل الذي يبلغ ارتفاعه 9.5 سنة ضوئية، ويعد جزءًا صغيرًا فقط من السديم المعروف بدوره كمهد للنجوم الفتية، ألوان الصورة المبهرة – المزيج من البرتقالي والأزرق الداكن – نتجت عن تفاعل معقد بين غاز الهيدروجين والغبار الكوني المتناثر في الفضاء.

سديم النسر حصل على تسميته بسبب شكله العام الذي يُشبه جناحي طائر جارح عند النظر إليه من زوايا متعددة، ويُعد هذا البرج واحدًا من أكثر المعالم بروزًا فيه.

ورغم أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي أصبح في السنوات الأخيرة المصدر الرئيسي للصور الفضائية المتطورة، إلا أن تلسكوب هابل لا يزال يقدم صورًا مذهلة بفضل تقنيات معالجة البيانات الحديثة التي تُطبق على الصور الملتقطة حديثًا.

الصورة الأخيرة ليست اكتشافًا علميًا جديدًا، لكنها تجسد قدرات هابل المستمرة على إبهار العلماء وعشاق الفلك، حيث أعيد تصوير المنطقة بعد عقدين من الرصد الأول، لكن بأساليب معالجة جديدة أظهرتها بألوان أكثر إشراقًا وروعة.

ويأتي سديم النسر كواحد من عدة أهداف سماوية يعيد تلسكوب هابل تصويرها خلال عامه الاحتفالي، ما يسمح للعلماء والجمهور برؤية أعاجيب الكون من زوايا لم تُعرض سابقًا.