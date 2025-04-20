شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة "لوسى" تستعد لثانى اقتراب من كويكب في مهمتها التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تنفيذ خطتها الطموحة في دراسة تاريخ النظام الشمسي، حيث تستعد مركبتها الفضائية “لوسي” للاقتراب من كويكب جديد، في ثاني زيارة من سلسلة تحليقات مبرمجة تستمر على مدار 12 عامًا.

وستقترب المركبة من الكويكب “دونالدجوهانسون”، الواقع في حزام الكويكبات الرئيسي، على مسافة تصل إلى 960 كيلومترًا فقط، وفقًا لما أعلنته ناسا.

وقد أُطلق اسم "دونالدجوهانسون" على الكويكب تكريمًا لعالم الحفريات الشهير الذي اكتشف هيكل “لوسي” الأحفوري للإنسان القديم، والذي سميت المركبة الفضائية نفسها باسمه.

ستستخدم "لوسي" خلال هذا الاقتراب ثلاث أدوات علمية متطورة لالتقاط مشاهد دقيقة للكويكب أثناء دورانه، وستبقى متزامنة معه لعدة ساعات حتى تتمكن من رصد تفاصيله بشكل كامل. لكن قبل بلوغ أقرب نقطة، ستتوقف عن التتبع مؤقتًا لحماية أدواتها من أشعة الشمس التي قد تضرّ بها في تلك الزاوية.

وكانت "لوسي" قد أجرت أول زيارة لها إلى كويكب صغير يُدعى “دينكينيش” في عام 2023، وأسفرت تلك المهمة عن اكتشاف مذهل، حيث تبين أن الكويكب يدور حوله ما يُعرف بـ”ثنائي التماس” — وهو جرم سماوي مزدوج يشبه الفول السوداني، يتكوّن من جسمين صغيرين متصلين ببعضهما البعض.

بعد الانتهاء من تحليل كويكب "دونالدجوهانسون"، ستتوجه “لوسي” إلى أهدافها الرئيسية: مجموعة من الكويكبات المعروفة باسم كويكبات طروادة، والتي تدور في نفس مدار كوكب المشتري. ومن المتوقع أن تصل إلى أول تلك الكويكبات في عام 2027.

قال توم ستاتلر، عالم برامج مهمة "لوسي"، في بيان صحفي: "لكل كويكب قصة فريدة يرويها، وهذه القصص تتكامل لترسم تاريخ نظامنا الشمسي. وكل زيارة جديدة تفاجئنا وتكشف عن عمق لم نكن نتوقعه"

وأضاف أن الملاحظات التلسكوبية الأولية تشير إلى أن كويكب “دونالدجوهانسون” يحمل مفاجآت في طياته، متوقعًا أن تكون النتائج غير متوقعة كالمعتاد.

مهمة "لوسي" تؤكد مدى أهمية دراسة الكويكبات باعتبارها شهودًا محفوظين على تاريخ تكوّن النظام الشمسي. ومع كل اقتراب جديد، تتكشف مزيد من الحقائق التي تسهم في فهم أعمق لنشأة الكواكب والظروف التي أدت إلى تشكُّل الحياة.