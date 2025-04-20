شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات تشارك في مارثون بشرى في بكين.. من يفوز في النهاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق واحد وعشرون روبوتًا بشريًا إلى شوارع بكين للانضمام إلى آلاف العدائين في أول نصف ماراثون بشري في العالم، لكن بعضهم واجه صعوبة في عبور خط النهاية، حيث شاركت الروبوتات من الشركات الصينية في السباق الذي امتد 21 كيلومترًا في ييتشوانج، وجاءت بأشكال وأحجام مختلفة، بعضها أقصر من 120 سم والبعض الآخر يصل طوله إلى 1.8 متر.

واصطف العدائون البشريون على جانب الطريق، حاملين هواتفهم في أيديهم، مستعدين لتصوير كل روبوت وهو يخطو خطواته الأولى، وقد شارك حوالي 20 فريقًا من جميع أنحاء الصين، وبينما أكمل بعض الروبوتات السباق، واجه آخرون صعوبة منذ البداية.

وسقط روبوت أصغر حجمًا واستلقى على الأرض لعدة دقائق، قبل أن ينهض بمفرده وسط هتافات حماسية، وانحرفت روبوتات أخرى، تعمل بالمراوح، عبر خط البداية قبل أن تصطدم بحاجز وتسقط مهندسًا أرضًا، وقد اختبرت بعض الشركات روبوتاتها لأسابيع قبل السباق، ووصف مسئولو بكين الحدث بأنه أشبه بمسابقة سيارات سباق، نظرًا للحاجة إلى فرق هندسية وملاحية.

وتباهت إحدى الشركات بأن روبوتها يبدو أشبه بالإنسان، بملامح أنثوية وقدرة على الغمز والابتسام، وعبر أطول روبوت وأحد أثقل الروبوتات في المنافسة خط النهاية أولاً، رغم سقوطه في منتصف السباق، حيث انتهى "تيانغونغ ألترا" الأسود المعدني، بطول 180 سنتيمترًا ووزن 52 كيلوجرامًا، في ساعتين و40 دقيقة و42 ثانية، بفوزه.

أما الفائزان في فئتي الرجال والنساء، وكلاهما من إثيوبيا، فقد أنهيا السباق في ساعة ودقيقتين و36 ثانية، وفي ساعة و11 دقيقة وسبع ثوانٍ على التوالي، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية، وركض المشاركون من الروبوتات والبشر على مسارات منفصلة.

وصرح تانغ جيان، كبير مسئولي التكنولوجيا في مركز بكين لابتكار الروبوتات البشرية، الذي طور "تيانغونغ"، للصحفيين بأن الشركة "سعيدة للغاية بالنتائج"، وقال: "لقد حددنا ثلاثة أهداف لأنفسنا: أولاً، الفوز بالبطولة؛ ثانياً، إكمال نصف الماراثون بالكامل بروبوت واحد - وهو هدف بالغ الأهمية بالنسبة لنا؛ وثالثاً، إنهاء السباق في أقل من ثلاث ساعات".

جمعنا بيانات جري واقعية من رياضيين محترفين، ودربنا الروبوت بحيث تتطابق مشيته وإيقاعه وطول خطواته ووضعياته المختلفة مع تلك التي يبديها العدائون المحترفون بأكبر قدر ممكن، ويعد مركز بكين لابتكار الروبوتات البشرية، الذي أنشأته الحكومة في البداية، مملوك الآن لشركتي التكنولوجيا الصينيتين شاومي روبوتيكس ويو بي تيك روبوتيكس، بالإضافة إلى شركتين حكوميتين، وفقًا لشركة تيانيانشا، وهي شركة مزودة لبيانات الأعمال.

قالت إحدى المتفرجات، هوانغ شياويو، التي كانت هناك برفقة طفلها: "استيقظت ابنتي باكرًا جدًا وطلبت الحضور لمشاهدة ماراثون الروبوتات، لقد كانت تجربةً آسرةً حقًا - فقد تمكنا من رؤية بعضٍ من أحدث الروبوتات في بلدنا، وركضت بعض الروبوتات بشكلٍ مستقل، بينما كان مهندسوها يوجهون بعضها الآخر عن بُعد.

وقال ليانج ليانج، نائب مدير لجنة إدارة مدينة بكين الإلكترونية: "قد يبدو الوصول إلى مضمار السباق خطوةً صغيرةً للبشر، لكنه قفزةٌ عملاقةٌ للروبوتات الشبيهة بالبشر"، وأكد المهندسون أن الهدف هو اختبار أداء وموثوقية الروبوتات، مؤكدين أن إنهاء السباق، وليس الفوز به، هو الهدف الرئيسي.

وقال كوي وينهاو، المهندس البالغ من العمر 28 عامًا في شركة نوتيكس روبوتيكس: "هناك فرصٌ قليلةٌ جدًا للصناعة بأكملها للركض بأقصى سرعةٍ على هذه المسافة الطويلة أو المدة الطويلة، إنه اختبارٌ جادٌ للبطارية والمحركات والهيكل - وحتى الخوارزميات".

قال كونغ ييتشانغ، المهندس البالغ من العمر 25 عامًا من فريق DroidUp، إن السباق سيساعد في "إرساء أسس سلسلة كاملة من الأنشطة المستقبلية التي تشمل الروبوتات الشبيهة بالبشر".

وسعت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى ترسيخ هيمنتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، معتبرةً نفسها منافسًا مباشرًا للولايات المتحدة، وفي يناير، لفتت شركة DeepSeek الصينية الناشئة الأنظار ببرنامج دردشة آلي زعمت أنه أكثر فعالية من حيث التكلفة من نظرائها في الولايات المتحدة.

كما أسرت الروبوتات البشرية الراقصة الجماهير خلال حفل تلفزيوني بمناسبة رأس السنة الصينية، وعلى الرغم من ظهور الروبوتات البشرية في سباقات الماراثون في الصين خلال العام الماضي، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تتسابق فيها جنبًا إلى جنب مع البشر.

تأمل الصين أن يُسهم الاستثمار في الصناعات الرائدة، مثل الروبوتات، في خلق محركات جديدة للنمو الاقتصادي، ومع ذلك، يتساءل بعض المحللين عما إذا كان دخول الروبوتات في سباقات الماراثون مؤشرًا موثوقًا على إمكاناتها الصناعية.

صرح آلان فيرن، أستاذ علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والروبوتات في جامعة ولاية أوريغون، بأنه على عكس مزاعم المسئولين في بكين بأن مثل هذا السباق يتطلب "اختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي"، فإن البرنامج الذي يُمكّن الروبوتات البشرية من الجري طُوّر وعُرض منذ أكثر من خمس سنوات.